Contraprova para descartar morte por coronavírus em São Caetano pode demorar uma semana

21/03/2020 | 11:53



A contraprova para descartar definitivamente a contaminação pelo novo coronavírus de idosa de 75 anos que morreu em São Caetano nesta sexta-feira (20) pode demorar pelo menos uma semana, de acordo com informações da Prefeitura. O primeiro teste realizado deu negativo para Covid-19.

Moradora do bairro Cerâmica, a munícipe era diabética e hipertensa. Até o momento, a cidade tem 10 pacientes infectados. Comunicado divulgado no início da noite de ontem por escola bilingue de São Caetano, aponta morte do pai de um aluno do maternal. De acordo com dados fornecidos pela Prefeitura da cidade, a família mora em São Paulo. A vítima também seria portadora de hipertensão e diabetes. Ele morreu na quarta-feira e o resultado saiu nesta sexta.

Na região, já são 22 os casos confirmados. Santo André também aguarda o resultado de exame feito no corpo de uma idosa de 63 anos que faleceu na última quarta-feira no CHM (Centro Hospitalar Municipal). De acordo com a Administração municipal, com a alta demanda, o Instituto Adolfo Lutz não estipulou nenhum prazo.

De acordo com o Ministério da Saúde, os casos confirmados de Covid-19 no País aumentaram 45% entre quinta (19) e esta sexta-feira (20). O mais recente balanço federal aponta que o Brasil tem 904 casos. Doze mortes já foram contabilizadas - 9 em São Paulo e 3 no Rio de Janeiro, sendo que a última delas, de um idoso, morador de Petrópolis, na região serrana do Estado, foi divulgada na manhã de hoje pela Secretaria de Saúde e ainda não foi contabilizada pelo órgão federal.