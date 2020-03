Thelma vence a prova de resistência e se torna líder do BBBB20

21/03/2020 | 11:11



Fortes emoções no BBB20! Após mais de 26 horas de duração, Thelma foi a última a deixar a prova de resistência e se tornou líder da semana no reality show. Mari foi a penúltima a deixar a prova e, com isso, está imunizada do próximo paredão.

Daniel foi o primeiro a deixar a prova, ainda no começo da noite. O brother caiu da estrutura e foi direto para o chão, dando a impressão aos brothers de que teria desmaiado. Ivy, Gizelly e Gabi gritaram muito para a produção socorrê-lo, mas poucos minutos após cair, Daniel levantou e saiu em silêncio para a casa.

O rapaz ganhou a companhia de Manu Gavassi cerca de duas horas depois do início da prova. A sister se desequilibrou da estrutura e foi eliminada da prova. Em seguida, foi a vez de Babu Santana deixar a prova. O ator carioca também não resistiu à disputa e conversou com Manu sobre a importância da Prova do Anjo a partir de agora.

Gizelly foi a quarta eliminada da prova. A sister resistiu por nove horas, mas acabou desistindo de seguir na competição. Poucos minutos depois, Ivy resolveu abandonar a prova também. As duas passaram a especular que Mari e Flayslane ainda não haviam desistido até esse ponto da prova, pois sabem que estão com risco de serem indicadas ao paredão.

Quando a prova completou dez horas de duração, Felipe Prior abandonou a disputa. Rafa Kalimann, por sua vez, foi a sétima eliminada da competição e abandonou a briga pela liderança quando as sisters já estavam há 11 horas disputando a coroa pela liderança. Depois, saíram Flayslane e Marcela. Gabi ficou entre as três últimas, mas não teve jeito: Mari, com todo seu preparo fitness, e Thelma, que além de médica é passista, mostraram resistência física e mental.

Depois...

Mari fez um comentário na casa, dando a entender que teria entregado a prova: Eu estou arrependida de ter deixado ela ganhar, sério, disse a sister em conversa com Gabi.

Acontece que, horas antes, Mari havia oferecido sair da prova e Thelma foi categórica: Sei que você também quer ganhar, ver sua família. Eu não quero lidar com a frustração de perder outra prova, vamos no nosso limite.