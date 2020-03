Espanha tem 5 mil novos casos de coronavírus; UTIs de Madrid estão lotadas

21/03/2020 | 10:20



Por Clarice Couto, com Associated Press.

A Espanha registrou quase 5 mil novos casos de infecções por coronavírus nas últimas 24 horas. O país é o terceiro no mundo com o maior número de infectados, atrás da China e da Itália. Autoridades locais informaram neste sábado que 24.926 pessoas estão infectadas com o vírus no país, ante 19.980 no dia anterior. O total de mortes, conforme as autoridades espanholas, chega a 1.326, contra 1.002 na sexta-feira (20).

Mais de 1.600 pacientes estão em unidades intensivas de tratamento (UTI) no país. Segundo o jornal El País, na maior parte das UTIs dos hospitais de Madrid o número de internados é mais do que o dobro de sua capacidade. Madrid é a região com o maior número de infectados, 9.000.

A Espanha viveu na última semana uma série de restrições à livre circulação, com o fechamento da maioria das lojas e estabelecimentos comerciais no país. As autoridades espanholas admitem, contudo, que ainda esperam aumento do número de infectados antes que as medidas possam reverter a tendência.

