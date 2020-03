Idosos ainda circulam na região

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



21/03/2020 | 00:01



Mesmo com os constantes pedidos dos médicos e dos órgãos públicos para que os idosos não saiam de casa, por causa da pandemia desenfreada do novo coronavírus e a fim de evitar contágio, muita gente não tem cumprido a risca essas recomendações. Em Santo André, a Prefeitura, por meio da SATrans (Santo André Transportes), contabilizou que o número de idosos frequentando o transporte público municipal ainda é preocupante.

Na quarta-feira, cerca de 24 mil viagens foram realizadas por idosos nos ônibus de Santo André. No dia seguinte foram aproximadamente 14 mil pessoas usando o cartão Melhor Idade. A Prefeitura andreense tem feito apelo por meio das redes sociais, inclusive nas do prefeito Paulo Serra (PSDB), quase que diariamente, na tentativa de conter o avanço da pandemia.

O chefe do Executivo andreense diz que tem insistido muito neste apelo, da diminuição do uso do transporte público pelos idosos. Segundo ele, já houve diminuição significativa, mas é muito importante para as pessoas acima de 60 anos que não utilizem o meio para se locomover. “A gente tem tomado medidas sempre buscando a proteção das pessoas, a preservação da vida, ainda que estas medidas causem algum tipo de transtorno, é para um bem maior, que é a vida. E no caso das pessoas com mais de 60 anos de idade, a gente já sabe que índice de letalidade do vírus é bastante alta”, afirmou, lembrando que as pessoas nestas condições estão no grupo de risco.

O tucano, nesta semana, fez apelo ao governo federal, para que seja aprovada quarentena obrigatória em todo o País – o que permitiria às pessoas sair de casa apenas em extrema necessidade, como ir ao supermercado ou farmácia. Paulo Serra acredita que o ideal é que os munícipes fiquem em casa para aumentar a segurança individual.

O chefe do Executivo andreense diz que continuará reforçando o aviso, antes de qualquer tipo de proibição, de restrição de circulação, o que, segundo ele, seria medida extrema. “A gente tem insistido na solidariedade, o bom senso das pessoas, na consciência, para que as pessoas não saiam de casa e, em especial, evitem aglomerações. A gente teve queda bastante significativa no transporte coletivo como um todo, mas, infelizmente, a velocidade da queda, no caso das pessoas com mais de 60 anos, ainda não foi tão grande assim como nós desejávamos. Então, vamos hoje, novamente, fazer esse apelo.”

Em São Bernardo muitos idosos também seguem circulando nos ônibus. Segundo a Prefeitura, cerca de 12 mil pessoas com mais de 60 anos utilizam o transporte público diariamente na cidade. Procurado pela equipe de reportagem, o Paço disse que a administração está atuando para reduzir a circulação deste público na cidade, “por meio da suspensão de serviços do Centro de Referência ao Idoso e da Faculdade da Terceira Idade, além da interrupção dos grupos do Programa de Bem com a Vida, promovido pela secretaria municipal da Saúde.

Além destas ações, o prefeito Orlando Morando (PSDB) vem se pronunciando diariamente aos moradores, por meio das redes sociais, “fazendo apelo para que as pessoas fiquem em casa e evitem aglomerações, sobretudo os idosos, que configuram um dos maiores grupos de risco de contaminação da Covid-19”, conclui a nota.

Outras cidades também têm fluxo constante e ordem desobedecida



A mesma preocupação de Santo André e São Bernardo faz eco em Ribeirão Pires. Na cidade, as pessoas de maior idade também seguem pelas ruas. De acordo com dados da Rigras, concessionária de transporte público municipal, utilizaram o serviço na quarta-feira 3.210 idosos. Na quinta-feira, feriado pelo aniversário do município, foram 1.277.

Por meio de nota, o prefeito de Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira (PSDB), disse que o Paço está mobilizado nas ações de combate ao coronavírus. Ele afirma ainda que determinou ontem a proibição de aglomeração em espaços públicos, por meio de decreto. “O comércio e o setor de serviços também estão recebendo recomendações. A Prefeitura adotou medidas como a suspensão de funcionários que integram os grupos de risco e a adoção de revezamento entre os demais profissionais, priorizando, para os serviços que não exigem presença física, o trabalho de casa. A atualização de casos e de ações realizadas pela Prefeitura para o enfrentamento da doença é feita diariamente. Seguimos as orientações dos agentes de saúde do Estado e do governo federal e estamos agindo, com rigor, para preservar a segurança e o bem-estar da população”. A Prefeitura afirma que não há, até o momento, discussão sobre estabelecer quarentena.

Em Diadema, na quarta-feira 3.895 idosos usaram ônibus na cidade. Na quinta-feira, foram 3.004. Segundo nota, a Prefeitura, como medida, já reduziu 25% da frota.

Procuradas pelo Diário, as outras prefeituras não retornaram contato. O Paço de Mauá, por meio de nota, disse que não há número oficial de quantos idosos utilizam o transporte público no município. Sobre possível quarentena obrigatória, afirma que: “No momento, aguardamos decisão que entendemos ser de competência federal. Estamos sugerindo e pedindo com veemência que os idosos acima de 60 anos não saiam de casa, precisamos da colaboração de todos”.

Com o objetivo de reforçar os cuidados, as prefeituras do Grande ABC estão adotando medidas preventivas para evitar o contágio. Uma delas é com relação ao transporte público. Foi determinada a interrupção gradativa do serviço até dia 28. A partir do dia 29 acontece a suspensão total, por período indeterminado. A decisão foi aprovada em reunião no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, mas a entidade já estuda voltar atrás da decisão e só reduzir a frota.