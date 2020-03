Doria decreta estado de calamidade

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



20/03/2020 | 23:39



O governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), publica hoje decreto de calamidade pública. O objetivo é permitir atuação mais rápida e precisa para o enfrentamento à pandemia de Covid-19, simplificar compras e contratações de serviços especiais, tirar a burocracia e dar agilidade e rapidez ao governo. Até ontem, o Estado tinha 396 casos confirmados da doença e nove mortes.

Doria reforçou que o Estado está em guerra contra o coronavírus, agradeceu o trabalho da imprensa, que “tem sido fundamental para informar a população”, e, principalmente, agradeceu “aos profissionais de saúde, públicos e privados, que têm se empenhado ao máximo para salvar e proteger vidas.”

A partir de segunda-feira, estão suspensos os serviços públicos estaduais e fechadas as 102 unidades de conservação dos parques estaduais. Poupatempo, Detran (Departamento Estadual de Trânsito) e junta comercial também estarão fechados, com atendimento on line e em regime de plantão. Serão encerrados todos os cursos presenciais de qualificação do Via Rápida e do programa Novotec. Os 15 escritórios da Secretaria de Desenvolvimento Regional também serão fechados.

Doria reiterou o apelo para que as pessoas evitem circular e a necessidade de que os idosos não saiam de casa. O governador relatou que, desde que as medidas foram anunciadas, houve redução no fluxo de passageiros da ordem de 45% no Metrô, 40% nas linhas intermunicipais e 30% na CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). A expectativa do governo é a de que essa redução seja ainda maior a partir de segunda-feira, com a suspensão definitiva das aulas e o fechamento dos shoppings centers.

Questionado sobre medidas relacionadas ao sistema penitenciário, Doria explicou que até o momento estão mantidas as visitas aos presos, sendo liberado um visitante com mais de 18 e menos de 60 anos, que será submetido à triagem por profissionais de saúde. Caso haja qualquer indicativo de contaminação do visitante, a ação não será permitida. O secretário de Administração Penitenciária, Nivaldo Cesar Restivo, afirmou que entre os 230 mil presos não existe nenhum caso confirmado de Covid-19 e que os detentos que apresentam sintomas de gripe estão isolados.

LEITOS

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), anunciou que serão montados 2.000 leitos de baixa complexidade, 200 no Complexo do Pacaembu e 1.800 no Anhembi, que estarão disponíveis em duas semanas.

O coordenador do Centro de Contingência para o Coronavírus do Estado de São Paulo e reitor da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC), David Uip, afirmou que a previsão é que a contaminação no Estado atinja seu pico entre meio de abril e início de maio. “Vai sendo atestado no dia a dia. Todas as medidas tentam retardar e abaixar a curva de contaminação.”