Decisão açodada

Do Diário do Grande ABC



20/03/2020 | 23:59



Não há como não considerar equivocada, pelo açodamento com que foi tomada, a decisão do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC de parar o sistema de transportes por ônibus nas sete cidades a partir do dia 29 de março. É evidente que o combate ao coronavírus exige medidas drásticas, como a anunciada ontem pelo prefeito são-caetanense José Auricchio Júnior (PSDB), de proibir a abertura do comércio na segunda-feira, mas paralisar totalmente serviço essencial à população em meio à tão severa crise de saúde pública pode ter efeito contrário. Não é por outro motivo que nenhum país, mesmo os mais castigados pela Covid-19, ousou ir por este caminho polêmico.

Fora os sete prefeitos que assinaram o decreto suspendendo o transporte municipal por ônibus, é difícil encontrar quem apoie a determinação. Nas ruas, entre os usuários, o repúdio foi total. Por se tratar de serviço essencial, diferentemente do que ocorre nas atividades de cultura e lazer, que foram correta e compreensivelmente canceladas, a imensa maioria de quem depende dos coletivos entende que a queda na demanda deveria preceder o fim da oferta.

É evidente que ninguém responsável defende transporte público coalhado de pessoas, mas deixar quem precisa sem alternativa barata de deslocamento afronta inclusive preceitos constitucionais, como o direito de ir e vir. O que fará, neste cenário, alguém que esteja se sentindo mal e precise buscar socorro médico? Ou o trabalhador que, por inúmeras razões, não pode adotar o home office?



A decisão do Consórcio foi tão precipitada, como, aliás, classificou-a o governador João Doria (PSDB), que os prefeitos saíram da plenária da quarta-feira, quando aprovaram a medida, sem ter respostas para todas as perguntas decorrentes do ato. Poucos aceitam falar abertamente sobre o assunto. Prometem divulgá-las até o dia 29 de março, segunda-feira próxima, data em que nenhum ônibus municipal deve deixar as garagens – a menos que alguma lucidez faça o colegiado mudar de ideia.