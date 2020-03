Mauá celebra repasse de R$ 48,7 milhões do governo federal

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



21/03/2020 | 00:01



O governo do prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), anunciou a celebração de acordo com o governo federal, hoje chefiado por Jair Bolsonaro (sem partido), que teria assegurado a retomada de projeto para repassar R$ 48,7 milhões para obras destinadas à contenção de encostas, por meio do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). As obras seriam viabilizadas no Chafik/Macuco, na região populosa do Jardim Zaíra.

Ao Diário, o prefeito afirmou que, de imediato, a União fará a transferência de R$ 12 milhões para o custeio da primeira fase. O restante do recurso será liberado gradativamente conforme o andamento das intervenções, envolvendo canalização de córregos e pavimentação de vielas, de acordo com o socialista.

O convênio do PAC Encostas, segundo a própria Prefeitura, foi firmado ainda em 2013, durante o governo do ex-prefeito Donisete Braga (ex-PT, atualmente PDT), mas sem grandes avanços, principalmente após o início da crise econômica no País, durante a gestão Dilma Rousseff (PT). No ano passado, o Diário revelou que a administração atrasou a entrega de documentações solicitadas pela Caixa para garantir a manutenção dos repasses e as exigências contratuais não foram cumpridas, resultando na quase perda do montante. Durante o verão de 2019, as fortes chuvas vitimaram quatro crianças em decorrência de deslisamentos de terra no Zaíra.

“As obras são necessárias, visto que estão previstas em áreas de risco alto e extremamente alto de acordo com plano de risco da cidade. O PAC Encostas foi sacramentado em 2013, já licitados e com obras iniciadas. A administração municipal tem feito a gestão junto à Caixa Econômica Federal e ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Não há contrapartida da Prefeitura”, ressaltou a administração socialista.