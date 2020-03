Pai de aluno de São Caetano morre de Covid-19; ele morava em São Paulo

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



20/03/2020 | 18:55



Comunicado divulgado no início da noite desta sexta-feira (20), por escola bilingue de São Caetano, aponta morte do pai de um aluno do maternal. De acordo com dados fornecidos pela Prefeitura da cidade, a família mora em São Paulo. A vítima seria portador de hipertensão e diabetes. Ele morreu na quarta-feira e o resultado saiu nesta sexta-feira. Resultado dos exames de uma mulher que morreu em São Caetano nesta sexta-feira ainda está sendo aguardado.