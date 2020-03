Devido ao coronavírus, programas de Boris Casoy e Nelson Rubens são suspensos

20/03/2020 | 18:42



A RedeTV! confirmou que Boris Casoy e Nelson Rubens não apresentarão mais, respectivamente, o RedeTV News e o TV Fama. A medida é temporária, e foi tomada devido à pandemia do novo coronavírus.

No lugar de Casoy o jornalista Mauro Tagliaferri irá assumir a bancada do telejornal, ao lado de Mariana Godoy. Boris ainda deve participar do programa, comentando notícias a partir de entradas em vídeo ou por telefone.

Já no TV Fama, Flávia Noronha ficará sozinha no comando da atração, que contará com comentários de Nelson Rubens, apresentador do programa há 19 anos, a partir de transmissões ao vivo. O TV Fama, especializado em informações sobre o universo do entretenimento, também conta com o jornalista Léo Dias.