Santos vai rescindir contrato de Diogo Vitor por justa causa

20/03/2020 | 18:30



O Santos vai rescindir o contrato do atacante Diogo Vitor por justa causa. O jogador de 23 anos tem vínculo válido até fevereiro de 2021, mas acumula casos de indisciplina no clube. Após cumprir suspensão por ter sido pego em exame antidoping, Diogo Vitor não compareceu aos treinamentos no CT Rei Pelé.

O atacante teve de ficar afastado por 18 meses por ter tido uso de cocaína em exame em março de 2018. ELe retornou aos treinamentos no Santos em novembro do ano passado, mas não manteve a rotina nesta temporada sem comunicar diretoria ou comissão técnica.

Os problemas de Diogo Vitor no Santos tiveram início desde a base. Visto como atacante muito promissor, ele chegou a faltar diversas vezes em treinos e alegou problemas particulares em um sumiço de três meses ainda em 2017.

Quando estava no Santos B, em 2018, Diogo Vitor foi promovido ao elenco profissional pelo então técnico, Jair Ventura. O atacante marcou em um clássico contra o Corinthians e começou a ter chances, mas foi pego no exame antidoping em março.