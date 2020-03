Liam Gallagher quer a volta do Oasis para show beneficente

20/03/2020 | 18:21



Brigados há mais de uma década, Liam Gallagher e Noel Gallagher poderiam voltar a tocar juntos depois que a pandemia do coronavírus for controlada. Em um post no Twitter, Liam fez um apelo ao irmão, sugerindo um show beneficente do Oasis pós-coronavírus. Depois, cada um poderia voltar para a sua carreira solo.

"Muita gente acha que eu sou um idiota, e eu sou um idiota bonito, mas quando tudo isso passar precisamos resgatar o Oasis para um show incrível, para a caridade. Vamos lá, Noel, e depois nós podemos voltar para as nossas incríveis carreiras solo", escreveu o músico.

Noel Gallagher não respondeu, e Liam o chamou de desalmado em novo post.

Liam e Noel se separaram em 2009, no auge do Oasis, após uma briga dos dois irmãos. Recentemente, Liam disse que perdoava Neal e também sugeriu uma turnê do Oasis.