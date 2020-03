Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



20/03/2020 | 17:59



O corpo de um homem foi encontrado carbonizado nesta madrugada em Mauá. A polícia e os bombeiros o encontraram após serem acionados por vizinhos, que disseram ter ouvido discussão e, em seguida, avistaram a fumaça. Segundo informações do boletim de ocorrência, o corpo estava localizado na cozinha da casa, debaixo de um armário.

O dono da casa, que mora no imóvel da frente - o do incêndio é o dos fundos - disse que há meses a casa foi aluada por um rapaz que trabalhava em loja de sons automotivos. Pouco tempo depois, ele teria levado um casal e uma criança para morar com ele. No local foram encontradas várias manchas de sangue e objetos guardados, como se alguém estivesse de mudança. O caso está sendo investigado pelo 1ºDP de Mauá.