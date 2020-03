Filmes e séries disponíveis na Netflix e no Prime Video para fãs de carros

Leo Alves

Do Garagem360



23/03/2020 | 11:18



Por conta da pandemia do novo coronavírus, a recomendação é para permanecer dentro de casa sempre que possível. Sendo assim, nada melhor que ter um bom conteúdo para assistir em tempos de confinamento. Por isso, o Garagem360 pesquisou os títulos disponíveis na Netflix e no Prime Video, listando os filmes e as séries que são relacionados ao universo automotivo.

A seguir, na galeria especial, confira os títulos.

Filmes e séries para amantes de carros

Foto: Divulgação Apex: A História do Hipercarro (2016- Disponível na Netflix) Foto: Divulgação Apex: A História do Hipercarro (2016- Disponível na Netflix) Foto: Divulgação Carros (2006 - Disponível na Netflix) Foto: Divulgação Carros (2006 - Disponível na Netflix) Foto: Divulgação Carros 2 (2011 - Disponível na Netflix) Foto: Divulgação Carros 2 (2011 - Disponível na Netflix) Foto: Divulgação De Volta para o Futuro (1985 - Disponível no Prime Video) Foto: Divulgação De Volta para o Futuro (1985 - Disponível no Prime Video) Foto: Divulgação De Volta para o Futuro II (1989 - Disponível na Netflix) Foto: Divulgação De Volta para o Futuro II (1989 - Disponível na Netflix) Foto: Divulgação De Volta para o Futuro III (1990 - Disponível na Netflix) Foto: Divulgação De Volta para o Futuro III (1990 - Disponível na Netflix) Foto: Divulgação Dirt (2018 - Disponível na Netflix) Foto: Divulgação Dirt (2018 - Disponível na Netflix) Foto: Divulgação Drive (2011 - Disponível no Prime Video) Foto: Divulgação Drive (2011 - Disponível no Prime Video) Foto: Divulgação F1: Dirigir para Viver (2019 - Disponível na Netflix) Foto: Divulgação F1: Dirigir para Viver (2019 - Disponível na Netflix) Foto: Divulgação Fangio: O Rei das Pistas (2020 - Disponível na Netflix) Foto: Divulgação Fangio: O Rei das Pistas (2020 - Disponível na Netflix) Foto: Divulgação Grand Prix Driver (2018 - disponível no Prime Video) Foto: Divulgação Grand Prix Driver (2018 - disponível no Prime Video) Foto: Divulgação Guerra em 24 Horas: Ford X Ferrari (2016 - Disponível na Netflix) Foto: Divulgação Hyperdrive (2019 - Disponível na Netflix) Foto: Divulgação Hyperdrive (2019 - Disponível na Netflix) Foto: Divulgação Jay Leno's Garage (2015 - Disponível no Prime Video) Foto: Divulgação Jay Leno's Garage (2015 - Disponível no Prime Video) Foto: Divulgação Kart Nervoso (2020 - Disponível na Netflix) Foto: Divulgação Kart Nervoso (2020 - Disponível na Netflix) Foto: Divulgação Le Mans – Racing is Everything (2017 - Disponível no Prime Video) Foto: Divulgação Le Mans – Racing is Everything (2017 - Disponível no Prime Video) Foto: Divulgação Midas do Ferro-Velho (2018 - Disponível na Netflix) Foto: Divulgação Midas do Ferro-Velho (2018 - Disponível na Netflix) Foto: Divulgação Na Rota do Dinheiro Sujo (2018 - Disponível na Netflix): neste caso, a recomendação é o primeiro episódio, já que ele aborda a fraude dos testes de emissões da Volkswagen Foto: Divulgação Na Rota do Dinheiro Sujo (2018 - Disponível na Netflix): neste caso, a recomendação é o primeiro episódio, já que ele aborda a fraude dos testes de emissões da Volkswagen Foto: Divulgação Restauradores de Rust Valley (2019 - Disponível na Netflix) Foto: Divulgação Restauradores de Rust Valley (2019 - Disponível na Netflix) Foto: Divulgação Ricos e Velozes (2018 - Disponível na Netflix) Foto: Divulgação Ricos e Velozes (2018 - Disponível na Netflix) Foto: Divulgação The Gymkhana Files (2018 - Disponível no Prime Video) Foto: Divulgação The Gymkhana Files (2018 - Disponível no Prime Video) Foto: Divulgação The Grand Tour (2016 - Disponível no Prime Video) Foto: Divulgação The Grand Tour (2016 - Disponível no Prime Video) Foto: Divulgação Tucker: Um Homem e Seu Sonho (1988 - Disponível no Prime Video) Foto: Divulgação Tucker: Um Homem e Seu Sonho (1988 - Disponível no Prime Video) Foto: Divulgação Turbo (2013 - Disponível na Netflix) Foto: Divulgação Turbo (2013 - Disponível na Netflix) Foto: Divulgação Uma Saída de Mestre (2003 - Disponível na Netflix) Foto: Divulgação Uma Saída de Mestre (2003 - Disponível na Netflix) Foto: Divulgação Velozes e Furiosos 8 (2017 - Disponível na Netflix) Foto: Divulgação Velozes e Furiosos 8 (2017 - Disponível na Netflix) Foto: Divulgação Velozes e Furiosos: Espiões do Asfalto (2019 - Disponível na Netflix) Foto: Divulgação Velozes e Furiosos: Espiões do Asfalto (2019 - Disponível na Netflix) Foto: Divulgação Whellman (2017 - Disponível na Netflix) Foto: Divulgação Whellman (2017 - Disponível na Netflix) Foto: Divulgação Williams (2017 - Disponível na Netflix) Foto: Divulgação Williams (2017 - Disponível na Netflix)