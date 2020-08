Calibragem e mais: 10 dicas para economizar combustível

Da Redação

Do Garagem360



28/08/2020 | 13:48



O desenvolvimento de veículos mais econômicos é uma busca incansável por parte das montadoras. Elas investem pesadamente em novas tecnologias que proporcionem uma boa relação de consumo de combustível e uma taxa de emissão de poluentes cada vez menor.

Embora a tecnologia já faça a sua parte, alguns hábitos diários do motorista podem contribuir para se obter uma economia ainda maior de combustível. Esses hábitos podem estar na forma de condução, na manutenção do veículo e também na verificação de alguns itens que influenciam diretamente nesse consumo.

Confira a seguir dez dicas do que, em conjunto, vão reduzir seu consumo de forma significativa. Elas foram elaboradas pelo Garagem360 e pelo Centro de Experimentação e Segurança Viária – Cesvi Brasil.

CALIBRE OS PNEUS

Ter a disciplina de calibrar os pneus com a pressão recomendada pelo fabricante melhora a rolagem dos pneus no solo, evitando o desperdício de combustível. Calibre os pneus ainda frios a cada 15 dias.

Veja a pressão exata para o pneu de seu carro.

Chevrolet Onix: 35 psi | Foto: Divulgação Chevrolet Onix: 35 psi | Foto: Divulgação × Hyundai HB20: 32 psi | Foto: Divulgação Hyundai HB20: 32 psi | Foto: Divulgação × Ford Ka: 30 psi para até três pessoas e 35 psi para carga total | Foto: Divulgação Ford Ka: 30 psi para até três pessoas e 35 psi para carga total | Foto: Divulgação × Volkswagen up: 29 psi nos pneus dianteiros e 26 psi nos traseiros | Foto: Divulgação Volkswagen up: 29 psi nos pneus dianteiros e 26 psi nos traseiros | Foto: Divulgação × Chevrolet Prisma: 35 psi | Foto: Divulgação Chevrolet Prisma: 35 psi | Foto: Divulgação × Fiat Argo: 32 psi | Foto: Divulgação Fiat Argo: 32 psi | Foto: Divulgação × Toyota Corolla: 30 psi | Foto: Divulgação Toyota Corolla: 30 psi | Foto: Divulgação × Jeep Compass: 35 psi nos pneus dianteiros e 32 psi nos pneus traseiros | Foto: Divulgação Jeep Compass: 35 psi nos pneus dianteiros e 32 psi nos pneus traseiros | Foto: Divulgação × Fiat Mobi: 32 psi | Foto: Divulgação Fiat Mobi: 32 psi | Foto: Divulgação × Honda HR-V: 32 psi nos pneus dianteiros e 30 psi nos pneus traseiros | Foto: Divulgação Honda HR-V: 32 psi nos pneus dianteiros e 30 psi nos pneus traseiros | Foto: Divulgação × Nissan Kicks: 32 psi nos pneus dianteiros e 29 psi nos pneus traseiros | Foto: Divulgação Nissan Kicks: 32 psi nos pneus dianteiros e 29 psi nos pneus traseiros | Foto: Divulgação × Toyota Etios: 32 psi nos pneus dianteiros e 29 psi nos pneus traseiros | Foto: Divulgação Toyota Etios: 32 psi nos pneus dianteiros e 29 psi nos pneus traseiros | Foto: Divulgação × Hyundai Creta: 33 psi para até três pessoas e 36 psi para carga total | Foto: Divulgação Hyundai Creta: 33 psi para até três pessoas e 36 psi para carga total | Foto: Divulgação × Honda Fit: 32 psi nos pneus dianteiros e 30 psi nos pneus traseiros | Foto: Leo Alves Honda Fit: 32 psi nos pneus dianteiros e 30 psi nos pneus traseiros | Foto: Leo Alves × Ford Ecosport: 30 psi para até três pessoas e 35 psi para carga total | Foto: Divulgação Ford Ecosport: 30 psi para até três pessoas e 35 psi para carga total | Foto: Divulgação × Jeep Renegade: 35 psi nos pneus dianteiros e 32 psi nos pneus traseiros | Foto: Divulgação Jeep Renegade: 35 psi nos pneus dianteiros e 32 psi nos pneus traseiros | Foto: Divulgação × Toyota Etios Sedan: 32 psi | Foto; Divulgação Toyota Etios Sedan: 32 psi | Foto; Divulgação × Chevrolet Tracker: 35 psi | Foto: Divulgação Chevrolet Tracker: 35 psi | Foto: Divulgação × Chevrolet Spin: 35 psi | Foto: Divulgação Chevrolet Spin: 35 psi | Foto: Divulgação × Chevrolet Cruze Sedan: 32 psi para até três pessoas e 35 psi para carga total | Foto: Divulgação Chevrolet Cruze Sedan: 32 psi para até três pessoas e 35 psi para carga total | Foto: Divulgação × Honda WR-V: 32 psi nos pneus dianteiros e 30 psi nos pneus traseiros | Foto: Divulgação Honda WR-V: 32 psi nos pneus dianteiros e 30 psi nos pneus traseiros | Foto: Divulgação × Nissan Versa: 32 psi nos pneus dianteiros e 44 psi nos pneus traseiros | Foto: Divulgação Nissan Versa: 32 psi nos pneus dianteiros e 44 psi nos pneus traseiros | Foto: Divulgação ×

ELIMINE O PESO EXTRA

Retire objetos desnecessários do interior do veículo e do porta-malas. O objetivo é não levar “peso morto” durante o seu trajeto. As montadoras passam anos desenvolvendo estruturas mais leves, visando à economia de combustível, e esse esforço é inútil quando o carro fica sobrecarregado.

NA ROTAÇÃO CERTA

Utilize rotações adequadas para cada marcha engatada, evitando o alto giro do motor. Na dúvida, o próprio manual informará a marcha mais recomendada para cada velocidade desenvolvida.

NADA DE BANGUELA

Não utilize o ponto-morto com o veículo em movimento, a famosa “banguela”. Quem age assim, além de não poder contar com os recursos de frenagem do freio-motor, acaba consumindo mais combustível. É melhor manter a marcha engrenada e o pé fora do acelerador, principalmente em decidas.

SUSPENSÃO ALINHADA

O alinhamento da suspensão é muito importante para evitar o desgaste de pneus, que é outro fator que acarreta um consumo maior de combustível.

CATALISADOR E ESCAPAMENTO

Verifique o estado do sistema de catalisador e escapamento, pois esses elementos podem apresentar desprendimento de seus componentes internos, obstruindo a saída dos gases de escape, o que provoca aumento de temperatura e maior consumo de combustível.

VELAS E CABOS DE IGNIÇÃO

O estado das velas e cabos de ignição também é importante. São esses sistemas que garantem a queima do combustível dentro da câmera de combustão.

ARREFECIMENTO

O sistema de arrefecimento do motor merece atenção, pois é dotado de uma válvula chamada “termostática”, que, se apresentar problemas, poderá travar na posição aberta, liberando a total passagem do fluido de arrefecimento para o radiador, fazendo o motor do veículo trabalhar em uma temperatura muito baixa, principalmente em estradas. Quando o sistema de injeção interpreta que o motor está frio, ele envia mais combustível para a queima desnecessariamente.

COMBUSTÍVEL DE QUALIDADE

Verifique ainda a qualidade do combustível que você está colocando dentro do seu automóvel. Combustíveis de má qualidade comprometem o funcionamento do motor e alteram seu consumo.

SEM “PÉ DE CHUMBO”

Durante a condução, evite acelerações bruscas! Elas consomem uma quantidade de combustível muito maior. Dirija com tranquilidade e na velocidade apropriada para cada via.