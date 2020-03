Lufthansa continua oferecendo voos para Frankfurt e Zurique

Redação

Apesar das crescentes restrições de viagem e de entrada de turistas estabelecidas por vários países da América Latina em decorrência da disseminação do COVID-19, a Lufthansa manterá sua oferta de voos diários entre São Paulo e Frankfurt, na Alemanha. Já a SWISS International Airlines, que pertence ao mesmo grupo, irá operar a rota entre São Paulo e Zurique, na Suíça, com cinco frequências semanais.

As operações do grupo Lufthansa no Rio de Janeiro (RJ), que incluem voos para Frankfurt e Zurique, estão suspensas. O mesmo vale para a rota entre São Paulo e Munique, na Alemanha.

A nova programação de voos está inicialmente prevista para vigorar até o dia 12 de Abril de 2020, com exceção dos trechos entre Zurique e Rio de Janeiro, que permanecerão suspensos até o início de Julho de 2020.