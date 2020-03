Globoplay abre novos conteúdos entre séries e filmes

Do Diário do Grande ABC



20/03/2020



Quem está usando o tempo em casa para colocar as séries e filmes em dia uma boa notícia: durante os próximos 30 dias a Globoplay disponibiliza novos conteúdos para não assinantes. Mais de 20 filmes da Disney estão abertos, como Cinderela, Malévola, Os Incríveis, Monstros S.A., Mulan, Thor: O Mundo Sombrio e Capitão América 2: O Soldado Invernal. Entre as séries estão Go Jetters, que conta a história de um grupo de heróis que, junto de seu mentor, o unicórnio Ubercon, vivem no espaço e trabalham para salvar construções históricas, como a Grande Muralha da China.

Além desta, outras três séries já estão disponíveis para não assinantes. Gap Year acompanha o caminho de jovens que se cruza em um mochilão pela Ásia. A partir daí, um ano sabático que poderia ser desastroso se torna uma prazerosa jornada de experiência para cada um deles. Em Clique, Georgia e Holly são amigas, mas se afastam quando Georgia se aproxima de um grupo de meninas suspeito da faculdade. Holly, então, decide investigar e descobre um esquema muito suspeito. E Millenial Mafia mostra um grupo de amigos que encara o fim de uma vida privilegiada e tenta manter a estabilidade financeira após a prisão de seus pais, envolvidos em uma máfia.



A plataforma já havia liberado outros 30 títulos infantis como Detetives do Prédio Azul, Escola de Gênios, Mya Go, Bob Zoom, Valentins e Dr. Calça Dimensional. Séries como Shippados e todas as temporadas de Malhação também estão disponíveis.