Ator revela que jornais britânicos lhe oferecem dinheiro para mentir sobre suposto romance com Meghan Markle

20/03/2020 | 11:11



Meghan Markle está vivendo uma nova vida após ter se mudado para o Canadá com o marido, príncipe Harry, e o filho Archie Harrison. Mesmo assim, parece que as polêmicas envolvendo a ex-atriz e a família real ainda estão tomando conta dos holofotes. Isso porque, durante um bate-papo para o podcast Hollywood Raw, Simon Rex, ator norte-americano, revelou que vários jornais britânicos lhe oferecem dinheiro para mentir sobre um suposto romance com a Duquesa de Sussex.

O artista revelou que ele e Meghan chegaram a sair para um almoço, mas que nunca houve um romance:

- Nada aconteceu. Nós nunca nos beijamos. Nós saímos uma vez de uma maneira casual. Ela era apenas alguém que eu conheci em um programa de TV e almoçamos, disse.

Na sequência, o ator revelou que diversos tabloides britânicos chegaram a oferecer muito dinheiro para que ele mentisse sobre a relação.

- Quando essa história começou, alguns tabloides britânicos se ofereceram para me pagar muito dinheiro para dizer uma mentira sobre termos saído juntos. Eu disse não a muito dinheiro, porque não me sentia bem mentindo e ferrando com a p***a da família real, finalizou.

Simon e Meghan apareceram em um programa de TV chamado Cuts em 2005. Além disso, o ator é conhecido pelo seu papel na franquia Todo Mundo em Pânico.