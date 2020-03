Após saída dos Patriots, Tom Brady oficializa acerto com o Tampa Bay Buccaneers

20/03/2020 | 11:00



Três dias depois de anunciar a sua saída do New England Patriots, onde atuou por 20 temporadas da NFL (liga profissional norte-americana de futebol americano) e foi campeão do Super Bowl em seis oportunidades, o quarterback Tom Brady, de 42 anos, oficializou nesta sexta-feira a sua ida para o Tampa Bay Buccaneers. O anúncio da assinatura de contrato por dois anos com a franquia da Flórida, foi feito em suas redes sociais.

"Animado, humilde e com fome", escreveu o atleta, casado com a brasileira Gisele Bündchen, em seu Instagram. "Se existe uma coisa que aprendi sobre o futebol americano é que ninguém se importa com o que você fez no último ano ou no ano antes daquele... Você ganha a confiança e o respeito daqueles que estão ao seu redor por meio do comprometimento a cada dia. Eu estou iniciando uma nova jornada e sou grato ao Tampa Bay Buccaneers por me dar a oportunidade de fazer o que eu amo", completou Tom Brady.

O Tampa Bay Buccaneers iniciou suas atividades na NFL em 1976 como uma franquia de expansão e já conquistou o Super Bowl em uma oportunidade, quando superou o Oakland Raiders na decisão em 2002. Tom Brady terá a missão de um feito único: jamais o time da cidade que recebe o Super Bowl chegou à final. O maior evento do esporte norte-americano está programado para acontecer em Tampa, em fevereiro de 2021.

Para poder se encaixar no novo time, Tom Brady espera que os Buccaneers melhorem alguns atributos. A proteção ao quarterback e a mudança para um estilo de jogo mais propício ao novo contratado são pontos a serem trabalhados. Além disso, o próprio elenco está longe de ser apontado como favorito ao título. Na última temporada, por exemplo, o Tampa Bay Buccaneers não foi para os playoffs.