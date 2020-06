Para ver no final de semana: o que entra e o que sai do catálogo da Netflix nos próximos dias

O QUE ENTROU. 02/06 – Fuller House (Episódios Finais): As aventuras da família Tanner continuam. Agora, DJ divide a casa com sua irmã Stephanie e a amiga Kimmy, que dão superforça com os três filhos dela. | Crédito: Divulgação/Netflix

02/06 – Modern Family (Temporadas 7, 8 e 9): Acompanhe a vida de Jay Pritchett e sua eclética família enquanto lidam com os desafios da vida contemporânea em Los Angeles, nos Estados Unidos. | Crédito: Divulgação/ABC

02/06 – The Titan Games (1ª Temporada): Dwayne "The Rock" Johnson apresenta um reality show que mostra atletas desafiando o limite se duas forças pelo prêmio de US$ 100 mil. | Crédito: Divulgação/NBC

02/06 – Rio Grande (1950): Entre um conflito e outro com os apaches na fronteira com o México, um comandante de cavalaria tenta se reconciliar com a mulher e o filho. | Crédito: Divulgação/United Artists

01/06 – Indiana Jones e o Templo da Perdição (1984): O famoso arqueólogo, seu jovem ajudante e uma cantora vão à Índia em busca de uma pedra mágica e encontram muito mais aventuras que esperavam. | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures

01/06 – Indiana Jones e a Última Cruzada (1989): Acompanhado do pai, Indiana Jones embarca em uma aventura para explorar o berço da civilização em uma perigosa busca pelo Santo Graal. | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures

01/06 – Indiana Jones e o Reina da Caveira de Cristal (2008): O arqueólogo é sequestrado por agentes soviéticos para encontrar as caveiras de cristal de Akator, artefatos amazônicos com poderes sobrenaturais. | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures

01/06 – Doze Homens e Outro Segredo (2004): Danny Ocean volta com seu amor antigo e com seus comparsas em um plano para efetuar três roubos na Itália, França e Holanda. | Crédito: Divulgação/Warner Bros.

01/06 – Treze Homens e um Novo Segredo (2007): Danny Ocean e sua trupe mais uma vez se reúnem para planejar um roubo. Dessa vez, a ideia é se vingar de um milionário na noite de inauguração de seu novo cassino. | Crédito: Divulgação/Warner Bros.

01/06 – O Show de Truman (1998): Truman Burbank é a estrela de O Show de Truman, um fenômeno da TV que vai ao ar 24 horas por dia e transmite todos os aspectos da sua vida sem o seu conhecimento. | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures

01/06 – O Resgate do Soldado Ryan (1998): Durante a Segunda Guerra Mundial, oito soldados norte-americanos entram em território dominado pelos alemães para resgatar um companheiro que perdeu três irmãos na batalha. | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures

01/06 – Bravura Indômita (2010): Após o assassinato de seu pai, uma garota de 14 anos contrata o oficial beberrão Reuben Cogburn para ajudá-la a se vingar do assassinato. | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures

01/06 – O Paizão (1999): Abandonado por sua namorada por não conseguir assumir responsabilidades, o imaturo Sonny Koufax adota um garoto de cinco anos para provar que se tornou adulto. | Crédito: Divulgação/Sony Pictures

01/06 – Gente Grande (2010): Após a morte do treinador de basquete, cinco amigos de infância se reencontram no mesmo lugar que celebraram um campeonato anos atrás. | Crédito: Divulgação/TriStar Pictures

01/06 – Amor Sem Escalas (2009): Ryan Bingham voa o mundo a trabalho sem parar, até que conhece Alex e descobre que a vida não vale pelas viagens, mas pelas conexões que fazemos pelo caminho. | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures

01/06 – Gatos, Fios-Dentais e Amassos (2008): Georgia quer arranjar um namorado e dar a melhor festa de 15 anos do mundo. Um novo menino chega à cidade e aumenta suas chances de realizar um desses sonhos. | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures

01/06 – Escritores da Liberdade (2007): Enquanto seus alunos em situação de risco leem clássicos, como O Diário de Anne Frank, uma professora pede a eles para fazerem diários de suas vidas conturbadas. | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures

01/06 – Lara Croft: Tomb Raider (2001): Baseado no jogo de mesmo nome, este filme de aventura coloca uma aristocrata inglesa treinada em combates em uma batalha com uma sociedade secreta. | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures

01/06 – Hancock (2008): Hancock é um super-herói falido e forçado a contratar um especialista em relações públicas para ajudá-lo a refazer sua imagem. | Crédito: Divulgação/Sony Pictures

01/06 – Jack Reacher: O Último Tiro (2012): Um policial ex-militar é atraído para um jogo de gato e rato ao investigar um atirador de elite acusado de cinco homicídios. | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures

01/06 – Keeping Up with the Kardashians (Temporadas 1 e 2): Com o apoio da mãe Kris, as irmãs Kim, Kourtney e Khloé se tornam celebridades internacionais neste reality show divertido e glamoroso. | Crédito: Divulgação/E! Entertainment Television

29/05 – Space Force (1ª Temporada): Muito a contragosto, um general de quatro estrelas se une a um excêntrico cientista com a missão de fazer decolar a mais nova agência militar dos Estados Unidos, a Força Espacial. | Crédito: Divulgação/Netflix

O QUE SAI. 05/06 – Wet Hot American Summer (2001): Todos querem um pouco mais de ação no último dia de farra nesta paródia dos acampamentos de verão dos anos 1980. | Crédito: Divulgação/USA Films

05/06 – O Melhor de Mim (2014): Um romance da juventude pode ter sua segunda chance se eles conseguirem esquecer as memórias dolorosas do passado. | Crédito: Divulgação/Relativity Media

08/06 – Yu-Gi-Oh! (Temporadas 1 e 2): Tudo muda para o jovem Yugi Muto e seus amigos Joey, Tristan e Téa quando a vida deles passa a girar em torno de um jogo de cartas fantásticas. | Crédito: Divulgação/Toei Animation

10/06 – Mad Men (Sete temporadas): Esta premiada série acompanha a rotina de uma agência de publicidade na Nova York da década de 1950, quando o glamour da profissão encobria a perversidade do negócio. | Crédito: Divulgação/AMC

13/06 – Perfeita é a Mãe! (2016): Quando o peso das responsabilidades se torna insuportável, estas mães solteiras têm a solução: jogar tudo para o alto e sair em busca de diversão. | Crédito: Divulgação/STX Productions

14/06 – Sing Street: Música e Sonho (2016): Na Dublin dos anos 1980, um garoto enfrentando uma crise familiar é transferido para uma nova escola e forma um banda para ganhar a atenção de uma garota. | Crédito: Divulgação/The Weinstein Company