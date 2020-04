Para ver no feriado: o que entra e o que sai do catálogo da Netflix

O QUE ENTROU. 29/04 – Rango (2011): Depois de ficar perdido no deserto, o camaleão Rango dá uma de durão e acaba como xerife de uma cidadezinha corrupta. | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures

28/04 – Sexo sem Compromisso (2011): Os "amigos coloridos" Emma e Adam vivem felizes em sua relação aberta. Até que algo irritante chamado sentimento acaba se tornando parte da equação. | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures

27/04 – Pai em Dose Dupla (2015): Um padrasto bem intencionado recebe o ex-marido machão de sua mulher. O que era uma visita de família logo descamba em uma guerra de pai contra pai. | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures

26/04 – The Last Kingdom (5ª Temporada): Enquanto Alfredo, o Grande, defende seu reino de invasões nórdicas, Uthred, um saxão criado por vikings, planeja reivindicar o que é seu por direito. | Crédito: Divulgação/BBC

26/04 – Feito na América (2017): Um piloto vira informante da CIA e usa seus contatos no governo para contrabandear cocaína para Pablo Escobar. | Crédito: Divulgação/Universal Pictures

24/04 – Resgate (2020): A difícil missão deste mercenário vira uma transformadora luta pela vida quando ele é enviado para Bangladesh para resgatar o filho sequestrado de um chefão do crime. | Crédito: Divulgação/Netflix

24/04 – Ghost in the Shell: SAC_2045 (2020): Após uma crise financeira, o mundo vive uma "guerra sustentável" com uso de inteligência artificial. A Seção 9 precisa enfrentar novas formas de ameaça cibernética. | Crédito: Divulgação/Netflix

24/04 – The Midnight Gospel (1ª Temporada): Um apresentador de espaçocast visita mundos malucos em seu simulador de universo e explora questões existenciais sobre a vida, a morte e muito mais. | Crédito: Divulgação/Netflix

O QUE SAI. 01/05 – Zodíaco (2007): Um cartunista político, um repórter investigativo e uma dupla de policiais tentam pegar o Assassino do Zodíaco em São Francisco. É baseado em uma história real. | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures

01/05 – O Grande Truque (2006): Mágicos rivais tentam tentam revelar os segredos um do outro e começam a fazer números cada vez mais perigosos e cada vez mais mortais. | Crédito: Divulgação/Warner Bros.

01/05 – Garota, Interrompida (1999): Depois de ser diagnosticada com uma doença, Susanna Kaysen é enviada a um hospício, onde conhece o mundo perturbado de quem realmente merece estar lá. | Crédito: Divulgação/Columbia Pictures

01/05 – Os Caça-Fantasmas (1984): Quando a universidade reduz o departamento de parapsicologia, os doutores Venkman, Stantz e Spengler passam a ser os Caça-Fantasmas, exterminadores de pestes paranormais. | Crédito: Divulgação/Sony Pictures

01/05 – Sem Limites (2011): Um escritor sem inspiração descobre uma droga misteriosa que pode mudar tudo. Pelo menos até passar o efeito.| Crédito: Divulgação/Dark Fields Production

01/05 – Eu sou a Lenda (2007): Um vírus se espalhou transformando a raça humana em monstros sanguinários. Um cientista, a única pessoa que não foi infectada, terá que lutar contra a epidemia. . | Crédito: Divulgação/Warner Bros.

01/05 – A Rede Social (2010): O drama biográfico do diretor David Fincher relata a ascensão meteórica do criador do Facebook, que se tornou astro da internet no segundo ano de Harvard. | Crédito: Divulgação/Columbia Pictures

01/05 – Caminhos da Floresta (2014): Para se livrar da maldição de uma bruxa, eles vão entrar em um bosque maluco, cheio de personagens de contos de fadas. | Crédito: Divulgação/Walt Disney Studios Motion Pictures

01/05 – O Cavaleiro Solitário (2013): Nesta nova versão da série de TV dos anos 1950, o guerreiro indígena Tonto e o justiceiro John Reid formam uma parceria inusitada para proteger o Velho Oeste. | Crédito: Divulgação/Walt Disney Studios Motion Pictures

01/05 – Zohan: O Agente Bom de Corte (2008): Adam Sandler é um soldado de combate ao terrorismo com a fabulosa ambição secreta de tornar-se cabeleireiro em Manhattan. | Crédito: Divulgação/Columbia Pictures

01/05 – Sou Luna (Duas temporadas): Mudar para um novo país pode ser difícil para a patinadora Luna, mas ela está determinada a tirar o melhor da situação, com novos amigos e um novo estilo de patinar. | Crédito: Divulgação/Disney Channel

05/05 – 4th Man Out (2015): Um jovem mecânico sai do armário para seus melhores amigos super-héteros. Depois de se acostumarem com a ideia, eles se comprometem a ajudá-lo a encontrar o cara certo. | Crédito: Divulgação/ProSiebenSat.1 Media