GNT faz ajustes em sua programação e traz seleção especial no digital

Do Diário do Grande ABC



20/03/2020 | 10:12



A GNT fez alteração na sua grade de programação e preparou conteúdo digital para quem quiser curtir os programas de casa. Para tanto, o canal preparou playlists exclusivas nos perfis oficiais do YouTube (CASA GNT, NHAC GNT e GNT) , que trazem uma seleção de vídeos com dicas para um home office funcional, receitas simples e práticas com o que se tem na despensa e pratos que podem ser congelados, além de conteúdos leves e divertidos para relaxar, refletir, se emocionar e rir.

No Instagram, o GNT traz publicações com conteúdos de autocuidado e bem-estar, stories com dicas de prevenção ao coronavírus e lives com diversos talentos do canal e convidados. Hoje, às 11h, Micaela Góes, nossa fada do @CasaGNT, fala sobre organização de rotina em casa; às 15h, um bate papo ao vivo com o nosso apresentador amado, Fábio Porchat; e, para fechar o dia, às 19h, Débora Emm, da Inesplorato, traz o tema Escolhas não são individuais; escolhas são coletivas!, uma conversa sobre o processo e impacto das escolhas na nossa vida em sociedade.

A principal mudança na programação tem sido feita nos programas ao vivo e com plateia. Na quarta-feira o Saia Justa foi ao ar, pela primeira vez na história do programa, apenas com sua mediadora, Astrid Fontenelle, no sofá. As outras três apresentadoras entraram através de links individuais de suas casas. Além delas, também por link, Fernanda Paes Leme – que está com o Covid 19 - contou sua experiência no isolamento. Veja os melhores momentos do programa aqui.

Já o programa de debate Papo de Segunda terá sua transmissão ao vivo na próxima segunda (23) com Fábio Porchat, João Vicente e Francisco Bosco diretamente no estúdio do jornalismo da Globo, no Rio de Janeiro, como tem acontecido desde a estreia da temporada deste ano. Mas o paulistano Emicida entrará, via link de transmissão, de São Paulo. Com temas como O distanciamento que aproxima e Automozão, entre outros, eles discutem as ações criativas de solidariedade, em que cada vez mais pessoas se mostram dispostas a compartilhar conhecimento, informação e atividades para que todos passem pela crise global, e como ficam os relacionamentos em tempos de Coronavírus.

O programa Que História É Essa, Porchat?, que conta com a participação de plateia sofrerá algumas adaptações em seu formato. Já o Além da Conta, com Ingrid Guimarães, foi adiado para o segundo semestre de 2020, pois teria suas gravações agora, na Ásia. Nas outras novas estreias de março os programas Decora e Extreme Makeover Brasil tiveram suas gravações suspensas por serem gravados em residências. Eles terminam essa temporada com alguns poucos episódios a menos. Já os programas de gastronomia – Cozinha Prática, Perto do Fogo e Tempero de Família -, além de Superbonita, Caminho Zen e Chegadas e Partidas já estavam gravados e, por isso, não sofrem alteração na grade.

O GNT, assim como os outros canais de assinatura da Globo, entende a importância de ficar em casa nos próximos dias, pela saúde de todos. Por isso, está com o sinal aberto nas principais operadoras do país (Claro, Sky, Oi e Vivo), independente do pacote contratado de TV por assinatura, até o fim do mês.