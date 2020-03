São Paulo amanhece com comércios fechados; supermercados e farmácias permanecem abertos

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



20/03/2020 | 09:58



Por conta do novo coronavírus (Covid-19), e após o decreto do prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), que determinou o fechamento dos comércios na cidade, a partir de hoje, às lojas já amanheceram de portas fechadas. A medida valerá até o 5 de abril.

De acordo com o prefeito, a restrição vai atingir, principalmente, os atendimentos presenciais do comércio. Os atendimentos por meio de telefone, vendas pelo site ou aplicativos poderão continuar.

Na Capital, continuarão funcionando os supermercados, padarias, farmácias, postos de gasolina, lojas de conveniência, restaurantes e lanchonetes, petshops e feiras livres.

Na manhã desta sexta-feira (20), a rua tradicional da cidade, José Paulino, no Bom Retiro, o cenário não é diferente. As lojas amanheceram fechadas e a rua, totalmente bloqueada para passagem de carros. Os pedestres podem frequentar as lanchonetes no local que permanecem abertas, onde já adotaram medidas como álcool gel e espaços entre mesas e cadeiras para evitar aglomeração.

Prefeitura de São Paulo também informou que o decreto assinado não afeta os estabelecimentos de serviços na Capital e nem as praças de alimentação, bancos e outros serviços que funcionam dentro dos shoppings. Porém, as lojas dentro dos shoppings deverão permanecer fechadas até 05 de abril.