Rede particular já projeta antecipar descanso escolar de julho para abril

19/03/2020 | 23:49



A pandemia do novo coronavírus forçou que escolas municipais, estaduais e particulares tomassem atitude a fim de preservar a saúde de crianças, jovens, adolescentes e também de professores e funcionários do sistema de educação. A partir de segunda-feira, todas as instituições de ensino estarão fechadas – algumas até o início de abril; outras, por tempo indeterminado. Com a possibilidade de não haver retorno das aulas tão brevemente, órgãos governamentais e associações buscam alternativas para que a grade curricular seja plenamente atendida neste ano.

“Havendo extensão, vamos precisar trocar as férias de julho por aula. Ideia (foi) ventilada, existe a possibilidade, de colocar 30 dias de férias forçadas em abril. Precisaríamos do sacrifício de todo mundo: família, pais, mantenedores. Mas ainda não é certeza”, afirmou Oswana Fameli, presidente da Aesp ABC (Associação das Escolas Particulares do ABC).

“A gente já pensa que este ano pedagogicamente será prejudicado, teremos prejuízo. Outra preocupação é garantir segurança dos alunos, com quem convivem e os trabalhadores da educação. Penso que, em caráter de excepcionalidade, vamos precisar fazer projeto pedagógico diferenciado”, continuou.

Neste período em que os estudantes estão em casa, as instituições de ensino vêm passando aos pais e aos alunos programações para serem realizadas à distância e até on-line. “Hoje temos a tecnologia, que nos auxilia bastante”, indica Oswana.

Segundo anúncio realizado pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), na quarta-feira, aproximadamente 850 milhões de crianças e adolescentes de 102 países estão sem aulas devido à pandemia. Este número representa metade dos estudantes do mundo e deverá aumentar nos próximos dias.