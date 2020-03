Governador da Califórnia manda as pessoas ficarem em casa

19/03/2020 | 23:41



O governador da Califórnia, Gavin Newsom, ordenou nesta quinta-feira, 19, que os 40 milhões de habitantes do Estado permaneçam em casa, como forma de tentar conter a pandemia do novo coronavírus. Só poderá sair à ruas a partir da noite desta quinta (pelo horário local) quem tiver alguma atividade essencial a fazer.

A decisão de Newsom configura, até o momento, o maior isolamento já decretado nos Estados Unidos por causa da pandemia. O número de casos confirmados no país já passa de 14 mil, com 218 mortes. Na Califórnia, já são 1 mil casos e 18 mortos. O Estado do país mais afetado é Washington, com 1,3 mil registros e 74 vítimas fatais do novo coronavírus.