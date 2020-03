Diadema abre espaço no HM para pacientes do novo coronavírus

Do Diário do Grande ABC



19/03/2020 | 23:36



Mudança de última hora causou bastante estranheza em quem frequenta o Hospital Municipal de Diadema, localizado no bairro Piraporinha. Mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura decidiu mudar toda a ala de pediatria do local para o pronto-socorro do Quarteirão da Saúde, que fica no Centro da cidade.

Em nota, a Prefeitura explicou que a mudança foi pensada justamente por conta da pandemia da doença e para criar espaço para possíveis infectados.

“Os leitos da pediatria do Hospital Municipal serão transferidos, em igual quantidade e com sua equipe assistencial completa – médicos, enfermeiros, técnicos, etc –, para o Pronto-Socorro Central, como medida para garantia da biossegurança de crianças e para a criação, no Hospital Municipal, de uma enfermaria dedicada aos pacientes internados com suspeita/confirmação de Covid-19”, explicou o Paço.

A decisão da Prefeitura está amparada em quatro decretos publicados recentemente para tentar frear o avanço do novo coronavírus pela cidade.