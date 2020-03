Diocese responsável pela região cria edição virtual do ABC Litúrgico

Do Diário do Grande ABC



19/03/2020 | 23:35



Com as recomendações dos governos estaduais e municipais para que se evite eventos com aglomeração de pessoas, a Diocese de Santo André, responsável por toda região, emitiu comunicado sobre a realização de missas para proteger os fiéis e ontem anunciou a criação do ABC Litúrgico para celebração em casa, que será disponibilizado em versão virtual no período de combate à proliferação da Covid-19 nas sete cidades do Grande ABC.

A ideia é garantir que os católicos possam se sentir acolhidos pela Igreja, conforme comunicado enviado ontem. “Reafirmando o compromisso com a vida e zelo pela saúde das pessoas, uma vez que a recomendação de governos e autoridades públicas é evitar aglomerações, a Diocese emitiu comunicado sobre a realização de missas sem a presença de público. Ciente da pandemia que atinge diversas nações do mundo e reforçando a responsabilidade em acolher as pessoas neste momento de conscientização pela preservação da vida, a Diocese de Santo André realiza iniciativa para unir os fiéis em oração em suas casas.”

“Assim como a Hora Santa Vocacional, que incentiva as orações para o despertar de novas vocações, o objetivo desta ação é mobilizar as pastorais, movimentos e fiéis das 106 paróquias e 257 comunidades e capelas a rezarem de seus lares, a fim de promover a unidade e a comunhão espiritual para retornarmos o mais breve possível as celebrações presenciais em nossa diocese”, seguiu o comunicado.