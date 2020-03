É preciso ter critério

Do Diário do Grande ABC



19/03/2020 | 23:59



Decisões tomadas de forma intempestiva nem sempre resultam na melhor solução para os problemas. Quem tem a responsabilidade de gerir os destinos de milhares de pessoas é obrigado a pautar suas decisões por critérios técnicos. De outra forma, o risco de fazer opções inadequadas é iminente, ou, como diriam os mais idosos, a emenda sai pior do que o soneto.

A expansão do coronavírus pelo planeta trouxe uma série de incertezas em todos os setores. Ações corriqueiras, como abraçar um filho ou qualquer outro familiar, tornou-se movimento de alto risco. A sociedade precisa, rapidamente, aprender a lidar com o caos que se abateu sobre o planeta. As autoridades, em todos os níveis, mais ainda. Pois são elas as responsáveis por proporcionar tranquilidade ou elevar a sensação de pânico.

Desde de o fim da manhã de quarta-feira, quando o presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão, apoiado por seus seis colegas de Executivo, anunciou a paralisação do transporte rodoviário nas cidades da região, criou-se um enorme ponto de interrogação na cabeça das pessoas que dependem do ônibus para se deslocar. São pelo menos 500 mil pessoas, que todos os dias utilizam as 200 linhas locais.

A medida, de repercussão nacional, não foi bem recebida pelo governo do Estado. João Doria mostrou-se contrário e chamou a paralisação de “precipitada”. O secretário dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, declarou respeitar a decisão do colegiado, mas já antecipou que Metrô, trens e coletivos intermunicipais não ficarão encostados nas garagens com a população a pé.

A boa notícia (se é que pode existir uma) sobre o assunto é que Gabriel Maranhão, porta-voz do grupo de prefeitos, após reunião virtual com o vice-governador Rodrigo, Garcia, avalia rever a interrupção.

Enquanto isso, os moradores do Grande ABC permanecem na iminência de não poder contar com os ônibus caso precisem procurar socorro durante a pandemia.