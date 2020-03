Doença causa receio e muda cenário do Terminal Rodoviário de Santo André

Matheus Moreira

Especial para o Diário



20/03/2020 | 00:01



O frenético entra e sai de ônibus e passageiros deu lugar a silêncio ensurdecedor no Tersa (Terminal Rodoviário de Santo André). Possivelmente assustados com a proliferação do coronavírus, os consumidores têm adiado ao máximo viagens de ônibus, principalmente porque a maior parte dos veículos tem ar-condicionado, que não permite a abertura da janela para ventilação natural.

Ontem, dava para contar nos dedos os passageiros que estiveram no período da tarde para embarcar ou desembarcar no terminal andreense. As vagas reservadas para os ônibus estavam completamente vazias e as atendentes das companhias não tinham o que fazer nos guichês de venda.

Uma das poucas usuárias do sistema, Cláudia, que preferiu não dizer o sobrenome, tinha acabado de desembarcar em Santo André e, usuária frequente do terminal, disse que notou bastante diferença. “Vim de Pouso Alegre (Minas Gerais), são umas quatro horas de viagem. Eu trouxe álcool gel, água e estou de máscara. Tinham uns 16 passageiros (dentro do ônibus), a maioria usando máscara também. Eu vim para cá só para pegar um documento e já vou voltar. Mas é importante se proteger. Temos que tomar cuidado sempre”, comentou.

No guichê de venda de uma das empresas que atendem o terminal andreense, uma funcionária parecia desolada com a falta de clientes. “Nossa, o movimento caiu muito esta semana. De vez em quando alguém vem comprar passagem, mas diminuiu demais. O pessoal está cancelando muito também. A ordem é vender a passagem para o dia seguinte. Só assim. Porque não tem jeito, o pessoal cancela mesmo”, explicou ela, que também pediu para não ser identificada.

A única movimentação no pacato pátio era das funcionárias da limpeza. Elas tentavam deixar tudo em ordem, mas uma delas disse que não teve mudança no rigor desde o início da pandemia da Covid-19. “A gente faz o nosso trabalho normalmente. Ninguém falou para limpar a mais ou prestar mais atenção em algo. A gente continua limpando como sempre. Ninguém passou ordem diferente”, explicou uma funcionária que pediu que não fosse publicado seu nome.