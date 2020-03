Covid-19 faz gôndolas esvaziarem na região

Flavia Kurotori

do Diário do Grande ABC



20/03/2020 | 00:16



As prateleiras dos hiper e supermercados do Grande ABC começam a esvaziar em razão do avanço do novo coronavírus, ainda que estocar alimentos e outros insumos divida opiniões entre consumidores. Nos estabelecimentos, é comum encontrar clientes e funcionários com máscaras .

Em Santo André, Coop e Sam’s Club estavam com movimento acima da média. Embora prateleiras não estivessem cheias, a equipe de reportagem não notou falta de nenhum produto específico. No Hipermercado Extra, em São Bernardo, e no Sonda, em São Caetano, havia falta de diversos itens, como arroz e pão. À exceção da Coop, as demais lojas limitavam a compra de determinados produtos por cliente. Na loja Swift, no mesmo bairro de São Caetano, faltavam vários produtos congelados. “Estamos abastecendo, mas o pessoal está comprando mais mesmo”, informou uma funcionária, sem saber que falava com o Diário. Já no Assaí Atacadista, no Centro de Mauá, não apenas faltavam itens de alimentação, mas também produtos de limpeza.

“O que me assustou é que neste horário (por volta do meio-dia) está sempre vazio e hoje está (ontem estava) lotado”, assinalou a professora aposentada andreense Maria Cecília Bisogni, 68 anos. Ela fazia compras para ela e os pais, que têm mais de 90 anos. “Estou fazendo minha compra normal, que faço a cada dez dias. Estou levando um pouco a mais apenas para garantir que não precisemos sair de casa para nada. Se faltar algo, peço para minhas filhas, mas estocar? De jeito nenhum.”

A enfermeira Eliane Silva, 59, moradora de São Bernardo, fazia compras para suprir a família no fim de semana, o que já é um hábito. “Não pretendo estocar, mas sem dúvida (a situação) me preocupa porque já falaram para não fazer estoque, já que os mercados não vão fechar, e pode começar a faltar”, disse.

Residente em São Caetano, a dona de casa Sibila Machado, 43, fazia a compra semanal para os pais, que já são idosos. “Não quero que eles saiam de casa, mas estocar comida chega a ser um exagero”, opinou.

Desempregada, a moradora de Diadema Pâmela Arruda, 31, afirmou que não planeja estocar comida, mas percebeu os reflexos do medo em relação à Covid-19 no hipermercado. “Arroz está sem opção e está caro. (O pacote com cinco quilos) Antes, custava R$ 13 e agora está R$ 15”, apontou.

Por outro lado, a cuidadora e moradora da Capital Fernanda Martins, 30, estava no local para comprar itens suficientes para três meses. “Em São Paulo (Capital) já está sem nada, até nos mercados menores, por isso estou comprando o básico”, observou.

Mesma medida é defendida por Isabel Sicale, 48, pedagoga de Diadema que fazia as compras do mês e estava levando “um pouquinho a mais” para garantir.

Já a vendedora de Mauá Glaucia Dias, 33, estava comprando suprimentos para dois meses. “Tenho dois filhos, que estão em casa, sem aula, e não tenho como ficar vindo toda hora”, afirmou. “E também tenho medo que comece a faltar, afinal, nunca se sabe.”

Segundo a Apas (Associação Paulista de Supermercados), o consumo continua “acelerado”, porém, o abastecimento permanecia normal até ontem, apenas com falta de produtos de maneira pontual. Ontem, comparado ao dia 19 de fevereiro, uma quarta-feira, as vendas cresceram 45,6% nos estabelecimentos.

A entidade acrescentou que os estabelecimentos irão oferecer álcool gel a preço de custo a partir de segunda-feira, medida recomendada pelo governador João Doria (PSDB). O setor também solicitou ao Estado isenção do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços) para diminuir o preço do produto e ampliar a oferta.