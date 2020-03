Governador João Doria afirma que suspensão de transporte na região é precipitada

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



19/03/2020 | 13:28



Em coletiva realizada no fim da manhã desta quinta-feira (19), o governador João Doria (PSDB) afirmou que proibir o transporte público no Grande ABC não é uma medida adequada. O tucano demonstrou preocupação com profissionais de áreas essenciais como a Saúde.

“Proibir não é a forma correta. Quero registrar que pedi aos nossos secretários do Governo do Estado da área de transportes metropolitanos e também ao secretário de desenvolvimento regional que dialoguem com os prefeitos da região da Grande São Paulo, que a nosso ver, tomaram uma medida precipitada da interrupção das linhas de ônibus da região do Grande Abc e outra áreas", afirmou Doria.

"Não é uma medida adequada interromper o transporte público. Isso vai impedir pessoas que trabalham em hospitais, prontos-socorros, farmácias, supermercados de chegarem até seus destinos de trabalho. Além de todos os sacrifícios que estas pessoas estão fazendo, utilizar recursos para pagamento de aplicativos ou táxis. O serviço deve funcionar de forma orientada, ordenada, higienizada como tem feito o prefeito Bruno Covas, em São Paulo", afirmou o governador.

Doria reiterou que interrupção total é uma medida que não deve ser aplicada e finalizou afirmando ter confiança de que os prefeitos saberão compreender e revisarão a medida.