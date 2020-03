Bom Prato adota medidas de prevenção contra o coronavírus

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



19/03/2020 | 12:56



O Bom Prato de São Bernardo, no Centro da cidade, iniciou a semana com novas medidas para auxiliar no combate do novo coronavírus (Covid-19). Diante disso, segundo funcionários e munícipes, o local estabeleceu algumas ações como mesas reorganizadas para que as pessoas fiquem com um espaçamento maior entre os assentos, instrução de lavar bem as mãos para almoçar e em seguida, utilizar o álcool gel e a possibilidade de disponibilizarem refeições em marmitex, ao invés de comerem no local.

O aposentado e cliente do Bom Prato há pelo menos um ano, Joseval Batista, 52 anos, comenta que, como faz parte do grupo de risco em contrair a doença, além da prevenção em sua casa, fica tranquilo de que outros locais também estejam tomando os devidos cuidados. "Se todo mundo fizer sua parte, conseguimos auxiliar nesse problema que já chegou na região", avalia.

O Diário esteve no Bom Prato da cidade por volta das 10h40 - horário que as filas começam a se formar -, porém, o movimento estava fraco, ainda de acordo com relatos de funcionários, o que em dias normais são oferecidos cerca de 1.500 refeições, hoje, a previsão é de ser menos que a metade.

As unidades do Bom Prato de São Bernardo e Santo André foram questionados pelo Diário que aguarda respostas sobre as ações preventivas.

