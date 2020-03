Porsche suspende produção devido ao coronavírus

Porsche 718 (1957): fabricado entre 1957 e 1962, disputou diversas competições e teve versões que correram as 24 horas de Le Mans e na Formula 1

Porsche 718 Boxter (2016): o nome 718 voltou a ser associado com modelos da Porsche em 2016, quando o Boxter e o Cayman foram rebatizados

Porsche 911 GT1 (1996): vencedor das 24 horas de Le Mans de 1998, este carro era um protótipo com desenho frontal e traseiro inspirado no 911; ganhou uma versão de rua onde apenas 20 automóveis foram produzidos, sendo um dos Porsches mais raros da história

Porsche 911 GT2 (1992): desde seu lançamento, esta é a versão mais radical do 911, sendo praticamente um carro de corrida legalizado para as ruas; a primeira geração, de 1992, tem um dos visuais mais agressivos do GT2 até os dias atuais