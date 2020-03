Lynda Carter presta homenagem a Lyle Waggoner, que viveu Steve Trevor na série Mulher Maravilha

19/03/2020 | 13:10



2020 está sendo um ano de altos e baixos no mundo das celebridades. Enquanto anúncios de gravidez estão pipocando, na última terça-feira, dia 17, a lista de famosos que nos deixaram este ano aumentou um pouco: o ator Lyle Waggoner, que interpretou o soldado Steve Trevor na série clássica da Mulher Maravilha entre os anos 1976 e 1979, faleceu aos 84 anos de idade. De acordo com o depoimento de Jason Waggoner, filho de Lyle, ao The Hollywood Reporter, ele passou por uma longa doença antes de falecer.

Entre diversas homenagens prestadas ao ator nas redes sociais, a de Lynda Carter se destacou. A atriz interpretou Diana, a Mulher Maravilha, ao lado de Waggoner na série dos anos 70. Em seu Instagram, Lynda publicou uma foto ao lado dele com a seguinte legenda:

Lyle Wagoner foi um colega e coestrela memorável, mas também era um amigo. Sua bondade significou o mundo para mim quando eu era muito jovem e estava começando minha carreira. Lyle e eu conversamos pela última vez em 2018 e estou muito feliz por termos tido a chance de nos atualizar. Conversamos sobre a sorte de ambos estarmos cercados por familiares e amigos maravilhosos. Vou sentir sua falta, Lyle.

O ator também era conhecido por seu trabalho na série de televisão estadunidense The Carol Burnett Show, além de ter concorrido ao papel de Batman com Adam West em 1965 e posado para a capa da revista Playgirl em junho de 1973.