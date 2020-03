Estado vai questionar Consórcio sobre paralisação de ônibus no Grande ABC

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



19/03/2020 | 13:04



O coordenador do Comitê Administrativo Extraordinário COVID-19, o vice-governador de São Paulo Rodrigo Garcia, vai participar de conferência com os prefeitos da Região Metropolitana, às 14 horas. Entre os assuntos pautados, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC será questionado sobre a decisão de suspender o transporte municipal na região a partir do dia 29 de março. Pela manhã, em entrevista à rádio CBN, o secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, afirmou que vai entrar em contato com os prefeitos e pedir que eles voltem atrás na decisão.

Em entrevista coletiva realizada nessa manhã, no Palácio dos Bandeirantes, o governador João Doria (PSDB) afirmou que não aprova a interrupção de tranposte público. “Nós não podemos ter a interrupção de logística e circulação nem de ônibus ou limitação de acesso para aeroportos, portos ou estradas. Sei que a pressão é muito grande da opinião pública e se setores da sociedade civil, mas isso não pode acontecer”, declarou. Na coletiva realizada ontem, no entanto, Doria afirmou que o transporte sobre pneus (ônibus) era responsabilidade das prefeituras e que o governo estadual iria respeitar a autonomia das cidades.

O Diário apurou que não houve qualquer consulta ou informação prévia às empresas de ônibus da região antes do anúncio feito ontem pelo presidente do Consórcio, o prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (Cidadania). A reportagem aguarda contato com Maranhão, que está despachando na prefeitura neste momento.