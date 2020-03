Homem morre em incêndio em São Bernardo

Do Dgabc.com.br



19/03/2020 | 12:47



Um homem ainda não identificado pela polícia morreu carbonizado na manhã desta quinta-feira (19), em São Bernardo. Ainda não há confirmação do que teria provocado incêndio em uma residência na Rua Valdomiro Gomes de Brito, mas imagens nas redes sociais flagraram soldado do Corpo de Bombeiros deixando o interior da casa com um botijão de gás pegando fogo.

Segundo informações da corporação, foram enviadas seis viaturas para atendimento da ocorrência e combate às chamas, que foram extintas.