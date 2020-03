Lollapalooza, Glastonbury e mais: os principais festivais que foram adiados em 2020

Maria Beatriz Vaccari

23/03/2020



Nas últimas semanas, vários eventos nacionais e internacionais foram cancelados ou adiados por causa da propagação do coronavírus. Atualmente, a recomendação é que as pessoas evitem locais com grandes aglomerações. Abaixo, veja os principais festivais de música que foram afetados por conta da pandemia.

Festivais de músicas adiados e cancelados em 2020

Lollapalooza Brasil, Argentina e Chile

A versão brasileira do festival, que estava programada para 3, 4, e 5 de abril, em São Paulo (SP), foi transferida para 4, 5 e 6 de dezembro. No Chile e na Argentina as datas também mudaram. Agora, os eventos serão realizados no mesmo final de semana: de 27 a 29 de novembro.

A organização ainda não divulgou o novo line-up, mas garantiu que as três atrações principais (Guns N’ Roses, Travis Scott e The Strokes) estão confirmadas nas três edições do evento.

Coachella

O festival Coachella, realizado na Califórnia, nos EUA, ia rolar entre 9 e 19 de abril. O evento foi adiado para o período de 9 a 16 de outubro.

Glastonbury

A edição 2020 do tradicional festival de música britânico foi totalmente cancelada. O evento, que estava programado para rolar entre 24 a 28 de junho, marcaria o aniversário de 50 anos do Glastonbury.

Ultra Music Festival

O festival de música eletrônica Ultra Music Festival, que aconteceria em 20, 21 e 22 de março de 2020 foi adiado para 26, 27 e 28 de março de 2021. O evento é realizado em Miami, nos Estados Unidos.

Bonnaroo Music Festival

Realizado no Tenesse (EUA), o Bonnaroo Music Festival estava marcado para o período de 11 a 14 de junho. A organização remarcou os shows para 24, 25, 26 e 27 de setembro.

Virada Cultural

A Virada Cultural reúne uma série de atividades artísticas pelas ruas de São Paulo (SP). As apresentações musicais gratuitas figuram entre as opções favoritas do público. Recentemente, o prefeito da cidade, Bruno Covas, anunciou que evento foi adiado de maio para setembro.

