31 videoclipes gravados com celular

A Good Night, John Legend – Gravado com Google Pixel 2 (http://bit.ly/2U7NTmu) | Crédito: Reprodução YouTube

Ainda Bem Que Chegou, Vitor Kley – Gravado com Motorola Edge+ (https://bit.ly/2H4OSBm) | Crédito: Reprodução YouTube

Além da Imensidão, Banda Finder – Gravado com iPhone 4S (http://bit.ly/2xBh9dY) | Crédito: Reprodução YouTube

Arte, Malía – Gravado com Samsung Note 10 (http://bit.ly/2Whnjdg) | Crédito: Reprodução YouTube

Bixinho, Duda Beat – Gravado com iPhone X (http://bit.ly/2wWdiHS) | Crédito: Reprodução YouTube

Butterfly, Grimes – Gravado com iPhone 7 (http://bit.ly/2vUQ9FV) | Crédito: Reprodução YouTube

Cascades, Flakjakt – Gravado com iPhone 4 (http://bit.ly/2QdKWzN) | Crédito: Reprodução YouTube

Dark Saturday, Metric – Gravado com iPhone X (http://bit.ly/2WaZtAb) | Crédito: Reprodução YouTube

Delicate (Vertical Version), Taylor Swift – Gravado com celular não específicado (http://bit.ly/3a0F9oU) | Crédito: Reprodução YouTube

Escondido dos seus Pais (Ao Vivo), Sorriso Maroto – Gravado com celular não específicado (http://bit.ly/2TMMov0) | Crédito: Reprodução YouTube

Eu Sou o Carnaval, IZA – Gravado com iPhone X (http://bit.ly/3aRCuxX) | Crédito: Reprodução YouTube

Gasoline and Matches, LeAnn Rimes feat. Rob Thomas e Jeff Beck – Gravado com iPhone 5 (http://bit.ly/2wYAi99) | Crédito: Reprodução YouTube

How Long Will I Love You, Ellie Goulding – Gravado com Nokia Lumia 920 (http://bit.ly/2TOarKn) | Crédito: Reprodução YouTube

Live in Your Light, R. Vaughn – Gravado com iPhone 4 (http://bit.ly/2vnAPBk) | Crédito: Reprodução YouTube

Look At Me, T-Pain – Gravado com iPhone (http://bit.ly/39Q64Un) | Crédito: Reprodução YouTube

Lose You To Love Me, Selena Gomez – Gravado com iPhone 11 Pro (http://bit.ly/2vkaGDt) | Crédito: Reprodução YouTube

Love Love Love, Reyna Perez – Gravado com iPhone 3GS (http://bit.ly/3cW8cw4) | Crédito: Reprodução YouTube

No Love Like Yours, Edward Sharpe & The Magnetic Zeros – Gravado com iPhone 6S (http://bit.ly/2Wer1V9) | Crédito: Reprodução YouTube

Only One, Kanye West feat. Paul McCartney – Gravado com iPhone 6S(http://bit.ly/2QerliT) | Crédito: Reprodução YouTube

Play, BJSR – Gravado com iPhone 3GS (http://bit.ly/2TLDNZK) | Crédito: Reprodução YouTube

Resistência Cultural, Marcelo D2 feat. Helio Bentes e Siba – Gravado com iPhone (http://bit.ly/2U6Fn7t) | Crédito: Reprodução YouTube

Sarsaparilla Girl, Dr. Pants – Gravado com iPhone 4 (http://bit.ly/33hP3jO) | Crédito: Reprodução YouTube

Sin Miedo, Anitta feat. Dj Luian e Mambo Kingz – Gravado com Samsung S10 (http://bit.ly/3cVaSK5) | Crédito: Reprodução YouTube

Snuggle Up, Quincy – Gravado com Google Pixel 2 (http://bit.ly/2xBkvh4) | Crédito: Reprodução YouTube

Sozinha, Manu Gavassi – Gravado com celular não específicado (http://bit.ly/3aOFxqA) | Crédito: Reprodução YouTube

Stupid Love, Lady Gaga – Gravado com iPhone 11 Pro (http://bit.ly/2IKpE8Y) | Crédito: Reprodução YouTube

Ultraviolence, Lana Del Rey – Gravado com iPhone (http://bit.ly/2QcMFVQ) | Crédito: Reprodução YouTube

Venom, Eminem – Gravado com Google Pixel 3 (http://bit.ly/39PCgYf) | Crédito: Reprodução YouTube

Nancy Lee, Vintage Trouble feat. Carmit Bachar – Gravado com iPhone 4 (http://bit.ly/3aW4eSj) | Crédito: Reprodução YouTube

Wait, Maroon 5 – Gravado com iPhone 7 (http://bit.ly/2IH8859) | Crédito: Reprodução YouTube

World Undefined, Constantine – Gravado com Samsung Galaxy S4 (http://bit.ly/2Qb6YTI) | Crédito: Reprodução YouTube