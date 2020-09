Como limpar o interior do carro e evitar a propagação de vírus

Da Redação

Do Garagem360



18/09/2020 | 13:48



Com a pandemia, muitas pessoas estão com a atenção redobrada as etiquetas de higiene para evitar a propagação do vírus. No caso do carro, a limpeza adequada também é fundamental.

O Garagem360 separou algumas dicas para manter o carro limpo e diminuir o risco de contágio na parte interna dos automóveis.

Como limpar o interior do carro

“Manter esses cuidados básicos é o mínimo. Estamos orientando nossos clientes a deixarem um frasco de álcool em gel dentro do carro, lenços de papel”, alerta Matteo Petriccione Júnior, um dos proprietários da oficina A.M Marcelo. “Mas a higienização do ar condicionado é prioridade, já que a proliferação das bactérias e fungos ocorrem no filtro de ar, se ele estiver sujo. O ideal é fazer a limpeza a cada seis meses ou pelo menos uma vez por ano.”

Para quem transporta filhos e outras pessoas dentro do carro, é preciso ficar atento ao lixo portátil. “O ideal é esvaziar o lixo diariamente, principalmente se houver lenços de papel com secreções de olhos, boca e nariz, que podem conter vírus”, aponta Matteo.

Dicas para fazer a higienização

1 – Higienizar a parte interna do carro com aspirador, limpar os bancos com produtos específicos, focando na sujeira que acumula nas costuras e dobras.

2 – Manter sempre limpo os locais onde mais colocamos as mãos como maçanetas, câmbio, botões de vidros e retrovisores e principalmente o volante e a tela multimídia, usada sucessivas vezes bem como o console que tem mais botões, a alavanca do freio de estacionamento e porta-objetos.

3 – Deixar um frasco de álcool em gel em um local de fácil acesso para você utilizar ao entrar no veículo.

4 – Ao entrar no carro limpar as mãos usando álcool em gel 70%, capaz de eliminar bactérias e vírus de síndromes respiratórias como o coronavírus. Ao sair e deixar a direção, lavar as mãos e até o rosto são medidas eficazes da mesma forma.

5 – Limpar a superfície do painel, do volante, de todo o acabamento com álcool isopropílico, que não danifica os plásticos e elimina o vírus. O mesmo produto pode ser usado para limpar o celular, que geralmente é conectado ao carro.

6 – Manter os vidros fechados com o ar condicionado ligado é uma medida recomendada porém é preciso fazer a limpeza do sistema e trocar o filtro de pólen garantindo a filtragem das impurezas do ambiente.

7 – Ao transportar alguém no veículo, pedir que as mesmas medidas de higienização sejam tomadas: limpar as mãos com álcool, ao tossir e espirrar usar um lenço e descartar esse material rapidamente em um lixo sem tocá-lo.

8 – Bancos e carpetes podem ser limpos com produtos do tipo spray com alvejantes ou amoníaco. No entanto, eles são eficazes apenas se aplicados e removidos com um segundo pano seco. Do contrário, vírus e bactérias podem resistir à superfície. Na dúvida, uma solução de água e sabão neutro já resolvem da mesma forma e podem ser aplicados em casa.