Marina Ruy Barbosa faz crítica à quarentena por causa do novo coronavírus: Confundindo com férias

16/03/2020 | 10:11



Marina Ruy Barbosa usou o Twitter no último domingo, dia 15, para falar sobre a pandemia de coronavírus que preocupa o mundo inteiro. A atriz fez uma crítica sobre as pessoas que deveriam se isolar em casa, mas estão usufruindo desse tempo para curtir a vida rodeado de pessoas e, assim, possivelmente intensificando a disseminação do vírus Covid-19.

Acho que tem gente confundindo quarentena com férias e deixando de ir para o trabalho pra ir para a praia, disse ela.

Ela ainda retuitou mensagens de seguidores que falaram sobre o assunto e incentivou os internautas a pensar no coletivo, tomando a decisão de ficar em casa, evitando aglomerações para frear o contágio do vírus.

Por fim, Marina sugeriu que a TV Globo, emissora para qual trabalha, liberasse a exibição 24 horas do Big Brother Brasil para todo o público, assim poderia ajudar os não-assinantes na quarentena:

A Globo poderia liberar o PPV para todo mundo e ajudar na quarentena, né? Postei e sai correndo!