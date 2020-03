Pedro Scooby rebate críticas após usar máscara cirúrgica: - A fome no mundo mata mais

16/03/2020 | 10:11



O coronavírus tem avançado rapidamente e a OMS (Organização Mundial da Saúde) já classificou o quadro da doença como uma pandemia. Muitos famosos, no Brasil e no mundo, têm usado máscaras cirúrgicas para se proteger contra o vírus, apesar de seu uso não ser recomendado para pessoas que não estejam doentes. Pedro Scooby publicou uma foto em seu Instagram em que aparece usando uma máscara descartável e escreveu:

O coronavírus não vai me parar!

Não demorou para que ele apagasse a legenda, bloqueasse os comentários e usasse o Stories para rebater as críticas que recebeu:

- Eu postei uma foto com a máscara e falei que o coronavírus não ia me parar. E obviamente veio uma enxurrada de críticas e julgamentos e preocupações. Pra começar, um dos motivos de as pessoas se preocuparem tanto com isso, com o coronavírus, é porque tá atacando os ricos também, tá atingindo todas as classes. Porque a fome no mundo mata mais que o coronavírus e nunca vi ninguém fazer toda essa movimentação mundial por causa da fome. A guerra do tráfico no Rio de Janeiro, por exemplo, mata mais do que a guerra na Síria. E eu nunca vi essa mobilização brasileira, nem mundial, por causa disso.

Ele ainda continua:

- Não deu educação e nem saúde e vai falar para o cara ficar em casa?! Sabe o que tá acontecendo no Rio de Janeiro? Tá todo mundo na praia. Não só na praia, como também nos restaurantes, em algumas festas, alguns eventos. (...) As pessoas deram uma importância pro coronavírus porque tá afetando a todos, diferente dos outros problemas que a gente teve faz tempo e que matou muita gente.