Faustão explica ausência de bailarinas e plateia vazia pela primeira vez na história do Domingão

16/03/2020 | 10:10



O Domingão do Faustão do último domingo, dia 15, foi histórico, mas não de uma maneira positiva! Pela primeira vez em 31 anos de história, o dominical comandado por Fausto Silva não contou com sua tradicional plateia.

A decisão da TV Globo aconteceu em decorrência da pandemia do novo coronavírus, declarada no dia 11 de março pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. No palco, Faustão lamentou a situação e explicou ao telespectador da decisão da emissora em não levar ao público para a plateia:

- É o primeiro Domingão da história em seus quase 31 anos de vida aqui na Globo, que terá o auditório vazio. Não terá o público, a razão do nosso trabalho, todos temos essa consciência aqui, disse o apresentador.

A medida é uma precaução da emissora para tentar que a doença seja minimizada e menos disseminada pelo país.

- O vírus, eu repito, já está em todos os continentes, por isso, a direção da Globo, por questão de precaução, o auditório está sem a razão do nosso trabalho: o público de quase 400 pessoas.

O balé fixo da atração também não esteve presente. Como medida preventiva, as bailarinas foram orientadas a ficar em quarentena após uma das meninas que integram o corpo de dançarinas ter suspeita do novo coronavírus.

- Aconteceu de uma das meninas do balé, que estava no ensaio, corre o risco de estar contaminada. Para preservar todo mundo que trabalha aqui, resolveu-se colocar todo mundo de quarentena. Como eu não estava presente no ensaio, estou aqui, explicou a repórter Carol Miarelli.

Além do Domingão, a Globo também cancelou a presença de plateia no Big Brother Brasil e suspendeu a exibição do Mais Você.