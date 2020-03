16/03/2020 | 09:53



A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro confirmou na manhã desta segunda-feira (16) o 25º caso do novo coronavírus (Covid-19) no Estado. O paciente é um médico de 65 anos, que está internado em estado gravíssimo em hospital da rede privada da capital. O médico apresentou sintomas de febre, tosse, dificuldades respiratórias no dia 11 de março. Não teve histórico de viagem nos 14 dias anteriores ao início dos sintomas e também não teve contato direto com casos confirmados nem suspeitos.