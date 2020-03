App ajuda a fazer um diário de humor no celular

Marcella Blass

16/03/2020 | 08:18



O Daylio (Diário – Controle de Humor) é um aplicativo gratuito para Android e iOS que ajuda os usuários a fazer registros de emoções de maneira visualmente mais organizada. Por meio dele, é possível ter uma noção muito mais prática de oscilações emocionais e como as suas atividades diárias impactam seu humor geral.

A interface do aplicativo é muito convidativa, pois é bastante intuitiva e organizada. Na prática, os registros de humor também seguem essa linha. Primeiro, o usuário define seu humor por meio dos botões Radiante, Bem, Mais ou Menos, Ruim, ou Horrível. Na sequência, é possível registrar os passatempos, qualidade do sono, informações sobre alimentação e outras atividades realizadas no dia, além de criar uma nota sobre o que quiser – legal para quem gosta do modelo de diário tradicional.

O usuário pode criar objetivos pessoais, como dormir cedo, beber mais água, praticar atividades físicas ou qualquer outra coisa e criar lembretes pelo app para colocá-los em ação. Para não deixar nenhum dia passar em branco, dá ainda para definir um horário para que o aplicativo te recorde de que é hora de relembrar seu dia e registrá-lo.

A personalização no Daylio também se destaca. Ele dá aos usuários a opção de escolher os ícones de humor, a paleta de cores para o perfil e trabalhar só com o que deseja monitorar entre os tópicos Social, Passatempos, Sono, Alimentação, Saúde, Tarefas e autocuidado. Para manter todos os registros seguros, é possível criam um PIN ou usar a digital cadastrada no celular para garantir o acesso restrito ao diário.

Estatísticas

A partir da primeira semana de uso, o usuário já vai começar a ter uma ideia mais concreta a respeito de suas oscilações de humor. Isso porque o app agrupa os registros para criar estatísticas específicas sobre períodos semanais, mensais e anuais. O Daylio também estimula o usuário a manter seu diário atualizado por meio de gamificação, criando desafios e conquistas dentro da própria plataforma.

