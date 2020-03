Cosan: interrupção em sistemas operacionais ocorreu devido a ataque de hackers

16/03/2020 | 08:04



A Cosan informou que a interrupção de alguns de seus sistemas ocorrida na última quarta-feira (11) paralisando parcialmente e temporariamente suas operações, foi em razão de um "ataque criminoso de hackers".

Segundo comunicado, todos os sistemas da companhia, assim como de suas controladas, foram afetados. "Todas as empresas do Grupo Cosan rapidamente implementaram seus planos de contingência e continuaram a operar parcialmente no próprio dia do ataque", informou a empresa.

Desde então, "as companhias do Grupo Cosan vêm progressivamente religando seus sistemas operacionais. Os demais sistemas, corporativos e outros não prioritários, estão sendo restabelecidos", ressaltou.

Coronavírus

A Cosan informou ainda que agora toda a atenção está nos impactos gerados pela pandemia do coronavirus (covid-19), "tendo um plano de contingência desenvolvido durante as últimas semanas e sendo implementado desde a semana passada e atualizado conforme a situação se desenvolve".