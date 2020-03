MG suspende aulas nas escolas estaduais devido ao coronavírus

15/03/2020 | 22:34



As aulas da rede estadual de ensino de Minas Gerais vão ser suspensas a partir da próxima quarta-feira, 18, como forma de prevenção contra a propagação do coronavírus no Estado. A medida consta em decreto publicado neste domingo, 15, pelo governador Romeu Zema (Novo). A previsão é que as aulas sejam retomadas na segunda, 23.

A assessoria de comunicação do governo informou que a opção pelo inicio do recesso na quarta-feira, e não segunda, ocorreu para que os pais possam se adequar à medida. Segundo o Estado, "a medida está em sintonia com as determinações do Ministério da Saúde para combater a disseminação da covid-19 no país".

O decreto determina ainda o impedimento do retorno ao trabalho de servidores que estiveram em localidades com alto índice de transmissão comunitária do vírus. O impedimento, segundo o estado, vale por 14 dias, caso o servidor apresente sintomas da doença, ou por sete dias, caso não haja sintomas. Boletim da Secretaria de Estado da Saúde divulgado nesse sábado, 14, registra quatro casos confirmados de coronavírus no Estado, todos no interior.