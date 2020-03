CBF suspende competições e Paulistão também deve parar

Anderson Fattori

16/03/2020



O avanço do novo coronavírus em todo o País vai causar mudanças significativas no calendário do futebol em 2020. Ontem, a CBF anunciou a paralisação de todas as competições nacionais a partir de hoje, como a Copa do Brasil. A Federação Paulista convocou representantes dos clubes das séries A-1, A-2 e A-3 para reunião, a partir das 10h, na qual será decidido o que será feito no Estadual. É provável que a competição também seja suspensa.

A decisão está amparada em orientação do Ministério da Saúde, que pediu o cancelamento de todos os eventos que envolvam mais de 500 pessoas. Por esta razão, as partidas disputadas no fim de semana na Capital tiveram portões fechados para os torcedores, o que representou grande prejuízo financeiro aos clubes.

“Sabemos e assumimos a responsabilidade do futebol na luta contra a expansão do Covid-19 no Brasil”, afirmou o presidente da CBF, Rogério Caboclo, em declarações publicadas no site oficial da entidade.

Curioso é que dirigentes vinham dizendo que não havia a necessidade de suspender campeonatos, mas mudaram de ideia. A decisão da CBF abrange só competições nacionais. No comunicado, a entidade afirmou que respeita a autonomia das federações estaduais e que elas são livres para decidir o que fazer com seus torneios.

SEM SAÍDA

Representantes de Santo André e Água Santa, integrantes da elite do Campeonato Paulista, vão estar na reunião de hoje, na Federação. A hipótese mais provável é que a entidade siga os passos da CBF e suspenda o Estadual, mas a ideia esbarra na falta de datas, já que o Campeonato Brasileiro começa dia 3 de maio. Além disso, os clubes menores têm contratos com os jogadores até o fim do Paulistão e teriam de prorrogar por mais um mês ou dois os vínculos, o que representaria mudança enorme no orçamento.

“Não temos posição definida, vamos aguardar amanhã (hoje) para ver a proposta da Federação, até porque, para nós, será perda muito grande jogar com portões fechados esses últimos dois jogos que são decisivos”, comentou o presidente do Netuno, Paulo Korek, lembrando que o time de Diadema vai lutar contra o rebaixamento para a Série A-2 e também por vaga no mata-mata nas duas últimas rodadas.

Já o Santo André, líder geral do Campeonato Paulista, também não tem uma sugestão pronta do que pode ser feito. O presidente do Ramalhão, Sidney Riquetto, quer ouvir a proposta da entidade. “Vamos primeiro ouvir quais as informações que a Federação tem sobre o grau de contágio entre atletas. Vamos aguardar os números”, comentou.