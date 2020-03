Maratona de super-heróis

Luís Felipe Soares



15/03/2020 | 23:59



A situação do planeta não é das mais fáceis. Uma pandemia tem gerado medo, preocupação e busca por informações de como se manter saudável diante do avanço voraz do Covid-19. O cenário até parece ter sido criado de maneira ficcional para contar a história do vilão do momento, mas relata o caos gerado pelo novo coronavírus, responsável por matar centenas de milhares de pessoas mundialmente e que tem obrigado a parte da população a ficar em casa. Talvez seja justamente pensando nesse público que tenta se manter seguro em casa que a Warner Channel prepara o especial Noite dos Heróis, com seleção de filmes temáticos que serão exibidos entre hoje e sexta-feira para entreter crianças, jovens e adultos.

Entre fãs animados e público que pouca faz questão de acompanhar as aventuras desse universo heróico, é praticamente impossível não perceber a força do gênero no meio da produção audiovisual das últimas décadas. Suas gigantescas bilheterias são ampliadas quando os títulos chegam à programação televisiva, aberta ou fechada. O canal pago tem apostado cada vez mais nesse tipo de obra e agora as coloca como atração dentro da faixa do horário nobre do projeto Warner Movies.

De maneira geral, o especial gira em torno da popularidade dos personagens adaptados da Marvel Comics, uma das grandes editoras de quadrinhos de todos os tempos. A programação é um tanto quanto aleatória, pincelando atrações de apelo variado e não buscando construir sequência de universo expandido. São sessões para diversão em momentos pré-sono.

Noite dos Heróis será aberto hoje, às 21h40, com O Espetacular Homem-Aranha (2012), penúltima versão do protagonista nas telonas, com ele sendo vivido pelo ator Andrew Garfield. É a única exibição com horário diferentes das outras. O restante da agenda ocorre a partir das 22h30, com espaço para Guardiões da Galáxia e Homem-Formiga, entre outros (veja mais ao lado).

Algumas reprises também movimentam a grade do canal ao longo da semana. Mais informações estão em www.warnerchannel.com/br.

Programação:





HOJE – ‘O Espetacular Homem-Aranha’, às 21h40;

AMANHÃ – ‘Guardiões da Galáxia’, às 22h30;

QUARTA-FEIRA – ‘Homem-Formiga’, às 22h30;

QUINTA-FEIRA – ‘Vingadores: Era de Ultron’, às 22h30;

SEXTA-FEIRA – ‘Capitão América: Guerra Civil’, às 22h30.