Fed/Powell: Não vejo taxas de juros negativas como política apropriada aos EUA

15/03/2020 | 20:30



O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, afirmou neste domingo, 15, em entrevista coletiva que não vê a adoção de taxas de juros negativas como uma política apropriada aos Estados Unidos. A declaração foi dada após a instituição baixar os juros para a faixa de 0% a 0,25%.

"Usamos agressivamente as ferramentas que temos à disposição", afirmou. "Esperamos manter as taxas próximas de zero até que a economia americana reaja."

Powell disse ainda que o Fed tem muito poder em ferramentas de liquidez.

O presidente do Fed se esquivou ainda de chamar o programa de US$ 700 bilhões em compra de bônus de relaxamento quantitativo (QE, na sigla em inglês). "O rótulo de uma ação é menos interessante para mim do que o efeito dela", disse.