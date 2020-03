Do Diário do Grande ABC



15/03/2020 | 20:28



Atualizada às 21h05

Já são três os casos de pessoas infectadas com o novo coronavírus no Grande ABC: dois em São Bernardo e um em São Caetano. Em nota, a Prefeitura são-bernardense confirmou que um homem, 51 anos, morador do Rudge Ramos, retornou da Itália no dia 10 de março com sintomas da doença e procurou o hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, sendo diagnosticado neste domingo com a doença. Mais tarde, o Paço confirmou que a mulher dele também contraiu a Covid-19, mas não deu mais detalhes dela. O casal está em casa, sendo monitorado pela Vigilância Epidemiológica do município. Já o outro caso foi registrado no Jardim São Caetano e ainda não há outras informações oficiais.



A atualização realizada na noite deste domingo também reforçou que o Estado possui atualmente 136 casos confirmados da doença respiratória - 71 a mais do que ontem -, sendo outros 1.125 indivíduos com suspeita de contaminação e 551 tendo sido descartados. No Brasil os registros já chegam a 200 confirmados. Não há óbitos que se enquadram no critério técnico da doença.

Nos últimos dias, o governo do Estado tem definiido medidas para intensificar o enfrentamento a doença. Entre as ações estão interrupção gradual das aulas na rede estadual de ensino entre amanhã e o dia 23, adiamento de eventos públicos ou privados que reúnam 500 ou mais pessoas e a suspensão por 60 dias das férias de funcionários da rede estadual da Saúde.

As prefeituras de Santo André, São Bernardo, São Caetano e Ribeirão Pires também anunciaram a suspensão das aulas no mesmo período.