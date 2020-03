Do Diário do Grande ABC



15/03/2020 | 18:25



Um idoso foi encontrado morto em sua casa, na Travessa Sesmarias, no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Paulo Alves da Silva, de 92 anos, acabou assassinado pelo filho Celio Alves da Silva, 50, que possui problemas psiquiátrico e teria realizado o crime em momento de crise.

A Polícia Militar foi acionada como ocorrência de encontro de cadáver. No endereço, os agentes de segurança foram atendidos por Junio, outro filho da vítima, que havia achado o corpo do patriarca em sua cama por volta das 8h, quando chegou ao local para realizar visita rotineira e viu Paulo com diversas lesões e marcas de facadas.

Em conversa com o responsável, ele afirmou que o pai lhe havia agredido verbalmente e acabou realizando o ataque com uma faca. A arma foi jogada em monte de lixo colocado para fora da casa. Uma segunda faca usada no crime acabou encontrada pela perícia dentro da cozinha da residência onde tudo aconteceu.

Quando os familiares estavam na delegacia para resolução do assassinato, Celio deu um tapa no rosto de Junio e lhe foi dada voz de prisão, sendo autuado em flagrante delito.

O caso foi registrado no 6º DP (Distrito Policial) de Santo André, localizado na Vila Mazzei, sendo classificado como homicídio qualificado consumado.